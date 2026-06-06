La necesidad de vincular la razón con el Corán y la wilaya en la escuela del Imam Musa al-Kázim (PB)

Código de noticia: 1823293 fuente: Abna24

El Imam Musa al-Kázim (PB) en una narración luminosa presenta la razón como la prueba interior de Dios para distinguir entre el bien y el mal; sin embargo, junto a ella, considera a los profetas, los Imames infalibles (PB) y el Corán como guías y complemento de la razón humana. Según esta perspectiva, apoyarse en una razón separada de la revelación y los conocimientos de la Ahl al-Bayt (PB) sumerge al ser humano en el error y el apego al mundo; porque la razón por sí sola no es un criterio completo de discernimiento, y son el Corán y la ‘Itra los que iluminan el camino de la verdad.