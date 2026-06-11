El CGRI ataca 18 objetivos clave del ejército estadounidense en la región

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Las relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), al anunciar que 18 objetivos estratégicos pertenecientes al ejército agresor de Estados Unidos fueron atacados en dos oleadas operativas, emitieron el siguiente comunicado:

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

Los valientes combatientes de la Fuerza Aeroespacial y los héroes de la Fuerza Naval del CGRI llevaron a cabo, en la madrugada de hoy, una operación de castigo contra el agresor y en respuesta a la agresión del ejército estadounidense, responsable de la muerte de niños, contra algunas unidades de servicio, puestos costeros del CGRI, instalaciones del Mando de las Fuerzas del Orden y el recinto del aeropuerto de Bandar Abbas. Durante dos oleadas operativas, alcanzaron y destruyeron 18 objetivos estratégicos pertenecientes al ejército estadounidense en las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al Jaber, así como en la base aérea de Sheikh Isa.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم

La respuesta de las Fuerzas Armadas a la agresión y a las acciones hostiles de Estados Unidos continuará.

El Cuartel General Central Jatam al-Anbia (P) también emitió un comunicado en el que subrayó la continuidad de la respuesta de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán a la agresión estadounidense y declaró que la suspensión de los ataques de Estados Unidos contra zonas del sur de Irán, anunciada por el presidente de ese país, es consecuencia de la respuesta poderosa y contundente de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que impusieron una nueva derrota al ejército estadounidense.