El presidente de Colombia informa sobre una injerencia extranjera en el sistema electoral del país

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Según informa IRNA citando a RT, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el software electoral del país ha sido infiltrado y que esta situación habría permitido la

alteración de los datos correspondientes a los centros de votación.

“Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el 'software' y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, añadió.

Además, haciendo referencia directa a los posibles responsables de este “hackeo”, afirmó: “En el mundo, solo Israel tiene la capacidad de llevar a cabo una operación de este tipo”.

Tras estas afirmaciones, exigió el recuento de todas las urnas y la revisión exhaustiva de todos los votos, junto con una evaluación de las vulnerabilidades del sistema electoral y de las mesas que, según él, se vieron afectados por esta injerencia.