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Colombia

El presidente de Colombia informa sobre una injerencia extranjera en el sistema electoral del país

23 junio 2026 - 02:09
Código de noticia: 1830602
fuente: irna
El presidente de Colombia informa sobre una injerencia extranjera en el sistema electoral del país

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que se han encontrado evidencias de cambios en las direcciones IP de algunos servidores de la Registraduría Nacional del país y sostuvo que el sistema electoral colombiano ha sido objeto de una infiltración. Además, afirmó que el régimen de Israel es el único actor con la capacidad de llevar a cabo una operación de este tipo.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):
Según informa IRNA citando a RT, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el software electoral del país ha sido infiltrado y que esta situación habría permitido la
alteración de los datos correspondientes a los centros de votación.

“Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el 'software' y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, añadió.

Además, haciendo referencia directa a los posibles responsables de este “hackeo”, afirmó: “En el mundo, solo Israel tiene la capacidad de llevar a cabo una operación de este tipo”.

Tras estas afirmaciones, exigió el recuento de todas las urnas y la revisión exhaustiva de todos los votos, junto con una evaluación de las vulnerabilidades del sistema electoral y de las mesas que, según él, se vieron afectados por esta injerencia.

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