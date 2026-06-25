Al menos 164 muertos y 971 heridos tras dos devastadores terremotos que sacudieron Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela la tarde del miércoles, según el último balance oficial difundido por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Las labores de búsqueda y rescate continúan, por lo que las autoridades no descartan que la cifra de víctimas aumente.

El primer sismo, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. Apenas 39 segundos después se registró un segundo terremoto de magnitud 7,5 cerca del municipio de Yumare. Ambos movimientos fueron seguidos por más de 30 réplicas y se sintieron en gran parte del país, así como en zonas de Colombia.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. La Guaira fue identificada como la región más afectada, con decenas de edificios colapsados o gravemente dañados, mientras que en Caracas también se registraron importantes daños materiales y continúan las operaciones para localizar a personas atrapadas bajo los escombros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calificó el desastre como de gran magnitud y advirtió que el número de víctimas podría aumentar debido a la vulnerabilidad de numerosas edificaciones de la zona. Asimismo, el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar obligó a cancelar varios vuelos entre Madrid y Caracas.

Diversos países, entre ellos España y Turquía, expresaron su solidaridad con Venezuela y ofrecieron asistencia para las tareas de rescate. Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas afectadas para atender a los damnificados y evaluar los daños provocados por uno de los terremotos más fuertes registrados en el país en más de un siglo.