Sheij Isa Qassim: Las bases militares de EE.UU. son instrumentos de dominación

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Sheij Isa Qassim, líder espiritual de los shiíes de Baréin, criticó las políticas de Estados Unidos, calificó las bases militares estadounidenses en otros países como instrumentos de influencia y dominación, y pidió a los pueblos que trabajen para poner fin a la presencia de estas bases en sus territorios.

El religioso bareiní señaló en un mensaje publicado en la red social X que uno de los principales problemas de Estados Unidos en su relación con los países más débiles es que considera sus embajadas como algo más que simples representaciones diplomáticas y procura convertirlas en gobiernos para los pueblos y los Estados anfitriones, en lugar de limitarlas a ser centros para el entendimiento mutuo, la resolución de diferencias y el desarrollo de intereses comunes.

Asimismo, al referirse a la presencia militar estadounidense en algunos países, añadió que Washington insiste en establecer bases militares para utilizarlas como instrumentos destinados a promover sus objetivos y sus guerras; una política que puede desestabilizar a esos países y hacer que soporten las consecuencias y los costos de conflictos externos.

Sheij Isa Qassim subrayó que Estados Unidos se beneficia del establecimiento de estas bases, mientras que los países anfitriones afrontan riesgos para su seguridad, además de pérdidas y consecuencias económicas y sociales.

El erudito shií bareiní añadió que los pueblos de estos países tienen derecho a exigir a sus gobiernos que se opongan a la presencia de tales bases y trabajen para poner fin a ella.

Finalmente, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a los pueblos que reclaman la retirada de las bases militares extranjeras de sus territorios.