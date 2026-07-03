Las enseñanzas del Líder mártir perdurarán en la historia; la propaganda occidental no podrá distorsionar la verdad de la Resistencia iraní

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Davide Rossi, escritor y activista social italiano, difundió un mensaje en video en el que afirmó que viaja a Teherán con profunda emoción para participar en las ceremonias fúnebres del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) y presenciar de cerca uno de los momentos más importantes e históricos del pueblo iraní.

Rossi señaló que participó en la elaboración de una obra de más de 300 páginas dedicada al pensamiento político y filosófico del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), para la cual también escribió el prólogo. Explicó que este libro no constituye únicamente el relato de la vida del Líder mártir, sino que narra la historia de un pueblo que, en 1979, se levantó contra el imperialismo, la explotación y el saqueo de sus recursos con el propósito de construir una sociedad basada en la igualdad y la independencia.

El escritor italiano añadió que la Revolución Islámica sigue contando con el apoyo y el respeto del pueblo iraní, y subrayó que esta realidad contrasta claramente con la imagen que la propaganda occidental intenta proyectar sobre la República Islámica de Irán.

La «extraordinaria» resistencia del pueblo iraní

Rossi calificó de «extraordinaria» la capacidad de resistencia del pueblo iraní y afirmó que Irán nunca ha sido el iniciador de una agresión y que, durante los últimos años, ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el grupo terrorista Daesh, en el apoyo a los shiíes de la región y en el respaldo a la Resistencia palestina.

Asimismo, criticó las políticas de Washington y sostuvo que Daesh se fortaleció gracias al apoyo y la financiación de Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que Irán estuvo en la primera línea del combate contra esta organización terrorista y contribuyó a liberar a los pueblos de la región de la amenaza que representaba.

El activista social italiano también destacó el papel de la República Islámica de Irán en el apoyo al pueblo palestino y afirmó que el respaldo de Teherán a la Resistencia palestina forma parte de una política más amplia de apoyo a los pueblos oprimidos y de lucha contra las políticas hegemónicas.



Rossi también destacó el papel de la República Islámica de Irán en la promoción de la paz mundial y en la construcción de un orden internacional más justo y multipolar. Añadió que este camino está en consonancia con los esfuerzos de países como China y Rusia por construir un mundo basado en la cooperación, la igualdad y un futuro compartido para la humanidad.

Asimismo, afirmó que toda mujer y todo hombre que crea en la justicia social y la igualdad debe respaldar la experiencia de la República Islámica de Irán en su resistencia frente al imperialismo y en la defensa de la independencia de las naciones.

El escritor italiano añadió que el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) mantenía estrechas y cordiales relaciones con los líderes independentistas y con quienes se oponen a las políticas hegemónicas en distintas partes del mundo.

Rossi concluyó subrayando que quienes no desean comprender el recorrido histórico y la posición de Irán pueden intentar distorsionar esa realidad; sin embargo, la verdad permanecerá, y las enseñanzas del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) permanecerán para siempre en la memoria de la historia.