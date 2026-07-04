Hezbolá iraquí: asistir al funeral del Líder mártir, al nivel de combatir al sionismo

Akram al-Kaabi, líder del movimiento de Resistencia iraquí Hezbolá Al-Nuyaba, en un mensaje difundido este viernes, subrayó que la participación popular en las ceremonias fúnebres del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, constituye una espina clavada en el ojo del enemigo opresor.

Añadió que corear consignas de ‘Muerte a Estados Unidos’ y ‘Muerte a Israel’ equivale a lanzar una flecha contra sus conspiraciones, sus mentiras y sus crímenes.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei fue asesinado, junto con algunos miembros de su familia, el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión ilegal de 40 días librada por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán.

Irán dio una contundente respuesta con misiles y drones dirigidos a los territorios ocupados por Israel y objetivos estadounidenses en la región.

Los actos de despedida y sepelio del ayatolá Jamenei iniciaron este viernes; la primera etapa de las ceremonias fúnebres comenzó con la presencia de dignatarios extranjeros y destacadas figuras religiosas, quienes presentan sus respetos en el Gran Mosalá de Teherán. Líderes religiosos y funcionarios extranjeros, que han llegado a Teherán, rindieron homenaje delante del féretro del Líder mártir.

Las ceremonias de despedida hasta su última morada continuarán hasta el lunes con una procesión fúnebre a lo largo de una ruta de 10 kilómetros, seguida de ritos en la ciudad santa de Qom el 7 de julio, en Irak el 8 de julio y el entierro en Mashad el 9 de julio.