Frente a la injusticia, la neutralidad no tiene cabida

Código de noticia: 1835774 fuente: Abna24

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en la expresión «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا», enseña que «jasm» (خَصْم) no significa simplemente «enemigo», sino ser parte demandante, reclamar justicia y plantarse frente a la opresión. Desde la perspectiva de la escuela de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), guardar silencio ante la injusticia, mostrarse indiferente al destino de los oprimidos o apartarse de la defensa de la verdad no es compatible con la fe de un verdadero creyente.