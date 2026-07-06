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Frente a la injusticia, la neutralidad no tiene cabida

6 julio 2026 - 11:22
Código de noticia: 1835774
fuente: Abna24
Frente a la injusticia, la neutralidad no tiene cabida

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en la expresión «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا», enseña que «jasm» (خَصْم) no significa simplemente «enemigo», sino ser parte demandante, reclamar justicia y plantarse frente a la opresión. Desde la perspectiva de la escuela de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), guardar silencio ante la injusticia, mostrarse indiferente al destino de los oprimidos o apartarse de la defensa de la verdad no es compatible con la fe de un verdadero creyente.

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