El Líder de la Revolución: la unión con Dios pone fin al temor a la enemistad ajena

Código de noticia: 1839029 fuente: Abna24

El Líder mártir de la Revolución Islámica, refiriéndose al lugar que ocupan las súplicas transmitidas por los Imames Inmaculados (P), subrayó que las súplicas del Ahl al-Bait (P) no son solo la expresión de una necesidad o una invocación al Señor, sino una lección de vida y una fuente de perspicacia y capacidad de análisis para el ser humano. Según sus palabras, el ser humano aprende, a la luz de estas súplicas, que si fortalece su vínculo con Dios, no tendrá temor al rechazo, la enemistad o la retirada del apoyo de los demás; porque su verdadero respaldo y sostén principal es Dios Todopoderoso.