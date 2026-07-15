Irán acusa a EEUU de matar a más de 30 civiles en últimos ataques

Fatemeh Mohayerani, en un mensaje en las redes sociales, ha manifestado que “más de 30 civiles han perdido la vida en los ataques ocurridos en el sur del país en los últimos días”. Medios locales han informado de la muerte de de dos civiles en los ataques estadounidenses de hoy.

“Expresamos nuestras condolencias a las familias afectadas y honramos la memoria de los fallecidos”, ha expresado la funcionaria iraní.

Ha afirmado que “el Gobierno apoyará al pueblo con todas sus fuerzas. El sur de Irán es el corazón de esta tierra. El sur de Irán es la vida de Irán”, remarca el texto de Mohayeri.

En la misma jornada, el Ministerio de Sanidad de Irán ha indicado que la cifra de heridos por los ataques estadounidenses de los últimos días ha ascendido a más de 260.

Las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní han anunciado en un comunicado que siete de sus miembros murieron en un ataque de Estados Unidos contra un cuartel militar en Bampur, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

“El enemigo agresor, en el colmo de la maldad, atacó el alojamiento, la casa de huéspedes y los puestos de vigilancia del cuartel […]; sin embargo, a pesar de la magnitud del ataque y de la intensidad del impacto […] se evitó un mayor número de bajas”, reza el comunicado.

El cuerpo militar ha condenado el ataque y ha advertido que “la venganza por la sangre pura de los mártires de este crimen es segura e inminente, y el Ejército de la República Islámica de Irán, con la ayuda de Dios y el apoyo de las demás fuerzas armadas, dará una respuesta decisiva a esta acción agresiva del enemigo estadounidense”.

Hace una semana, un responsable de la compañía nacional de telecomunicaciones murió en un ataque de EE.UU. contra la isla Farur, en Bandar Lengeh, sue de Irán. Esa misma jornada, el Ejército de Irán informó que ocho de sus fuerzas cayeron mártires en Bandar Abás y Bushehr mientras defendían la patria islámica de ataques estadounidenses.

En los últimos días, Estados Unidos ha bombardeado varias zonas del territorio iraní, en particular el sur, lo ha suscitado respuestas militares inmediatas del Ejército y el CGRI de Irán.

Teherán ha advertido que cualquier nueva incursión estadounidense recibirá una respuesta aún más contundente, indicando que la prioridad son los activos militares estadounidenses en la región. A la par, ha cerrado el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, en reacción al incumplimento de Washington de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento de Islamabad.