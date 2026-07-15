HACE 40 AÑOS: DOCUMENTO HISTORICO POR PRIMERA VEZ LAS NUEVAS GENERACIONES PUEDEN LEERLO

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Cómo es que La Nación o Ámbito pública una información prácticamente clasificada? Se les escapó? Cómo fueron los hechos?

Este documento es una recopilación de dos recortes de la prensa argentina del año 1986 (hace exactamente 40 años). Ambos artículos abordan, desde distintas perspectivas, la idea de establecer asentamientos o colonias de origen judío en la Patagonia argentina.

​Lo más revelador del documento no son solo las noticias en sí, sino la anotación manuscrita en la parte superior, que vincula directamente estos recortes con una conocida teoría conspirativa.

​1. La anotación manuscrita (El sesgo del archivo)

​En la parte superior izquierda se lee una nota a mano que dice:

​"OJO: Archivar en Plan Andinia - Ben. Allende - Antis..."

El "Plan Andinia": Es una famosa teoría que circula en Argentina desde mediados del siglo XX. Sostiene la existencia de un supuesto plan secreto para apoderarse de la Patagonia y crear allí un segundo Estado judío.

El contexto de la nota: Quien recopiló estos recortes lo hizo con la intención explícita de utilizarlos como "pruebas" para alimentar o documentar dicha teoría, clasificándolos bajo esa carpeta de archivo.

​2. Primer recorte: Diario La Nación (5 de enero de 1986)

Titular: "Estudian el asentamiento de una colonia judía en Santa Cruz"

Ubicación de la noticia: Río Gallegos / El Calafate.

Puntos clave:

Menciona que miembros de la colectividad judía estaban evaluando la posibilidad de establecer un asentamiento en El Calafate que, en un lapso de 10 años, pudiera albergar a unos 10.000 israelíes.

Cita a Alberto Levy, presentado como portavoz de los israelíes que realizaban un relevamiento en la zona. Levy afirmaba que el proyecto contaba con el "aval de autoridades argentinas".

Destaca que El Calafate recibía por entonces a cientos de mochileros judíos y que el clima y las condiciones de la zona eran "diez veces mejores" que las que tenía Israel en sus inicios.

Menciona al final un conflicto de la época: la fundación del pueblo de El Chaltén por parte del gobernador Arturo Puricelli, la cual era cuestionada por la Dirección de Parques Nacionales.

​3. Segundo recorte: Diario Ámbito Financiero (18 de septiembre de 1986)

Titular: ¿Otro contingente de gauchos judíos?

Puntos clave:

Habla de versiones y negociaciones secretas en el marco de una próxima visita oficial del entonces presidente argentino, Raúl Alfonsín, a la Unión Soviética (URSS).

Se especulaba que Alfonsín intercedería por la "precaria" situación de la comunidad judía en la URSS y que se buscaría un acuerdo con los soviéticos para trasladar a un numeroso contingente de judíos a la Argentina (específicamente a la Patagonia).

La referencia histórica: El artículo asocia esta idea con la inmigración de principios del siglo XX en Entre Ríos, la cual dio origen a los históricos "gauchos judíos" (los colonos agrícolas de la Jewish Colonization Association).

QUE HAREMOS LOS ARGENTINOS?