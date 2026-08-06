Operación a gran escala: Yemen ataca concentraciones militares de A. Saudí

En un comunicado, el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de brigada Yahya Sari, ha indicado este jueves que la operación cualitativa fue llevada a cabo con un gran número de misiles balísticos y drones, dirigidos contra concentraciones de tropas saudíes en las zonas de Al-Ruwaik, Al-Abr y Al-Thaniya en el este de Yemen, y otros campamentos pertenecientes a las denominadas Primera y Tercera Divisiones de Emergencia.

Según el comunicado, la ofensiva dejó “cientos de mercenarios saudíes” muertos y heridos, además de la destrucción de numerosos vehículos militares, depósitos de armas, campamentos y concentraciones militares en la zona oriental de Al-Wadiah.

Las Fuerzas Armadas yemeníes han señalado que la operación se produjo tras detectar que “las concentraciones militares saudíes habían alcanzado su fase final con el objetivo de intensificar la agresión contra las provincias libres y el pueblo yemení para disuadirlos de su postura de poner fin al injusto asedio”.

Asimismo, han advertido a Riad sobre las consecuencias de cualquier nueva acción militar. “Advertimos al enemigo saudí contra cualquier acto de imprudencia contra nuestro país y nuestro pueblo, y lo hacemos plenamente responsable de las consecuencias de cualquier escalada militar”, ha aseverado.

El comunicado también ha dirigido un mensaje a quienes, según afirma, han sido “engañados” para integrarse en las filas respaldadas por Arabia Saudí. “Aconsejamos a nuestros compatriotas que abandonen los campamentos del enemigo saudí y regresen a sus hogares antes de que sea demasiado tarde”, ha indicado.

Las Fuerzas Armadas han reiterado que permanecen en máxima disposición operativa para responder a cualquier escalada y exhortaron a la población a mantener el estado de alerta. “Nuestras Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para hacer frente a cualquier escalada y continuarán atacando las concentraciones de las fuerzas saudíes dondequiera que se encuentren”, ha subrayado.

En la parte final del comunicado, el Ejército yemení ha reafirmado que mantendrá vigente la ecuación de “bloqueo por bloqueo” hasta que, según ha expresado, concluya por completo el bloqueo impuesto al país. “Seguiremos aplicando la ecuación de ‘bloqueo por bloqueo’ hasta el levantamiento total del injusto bloqueo impuesto a Yemen”, ha reiterado.

Las fuerzas militares yemeníes han sostenido que la operación constituye una respuesta a casi doce años de agresión y bloqueo contra el país y reiteraron que cualquier incremento de las acciones militares recibirá una respuesta proporcional.

Arabia Saudí y sus aliados árabes impusieron el bloqueo contra Yemen como parte de una guerra a gran escala iniciada en marzo de 2015, con apoyo militar, político y logístico de EE.UU. La guerra ha causado la muerte de decenas de miles de yemeníes sin lograr restaurar en el poder al antiguo gobierno respaldado por Riad.