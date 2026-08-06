Los seguidores de la escuela del Imam Huséin (P) jamás se rinden ante los opresores: Sheij Zakzaky

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En Nigeria, el Sheij Ibrahim Zakzaky pronunció un discurso en la ceremonia de clausura de la marcha del Arbaín, celebrada en el estadio central de Suleja, cerca de Abuja.

Al inicio de sus palabras, refiriéndose a la llegada del día del Arbaín, declaró: "Hoy se cumplen cuarenta días desde el martirio del Imam Huséin (P), su familia y sus fieles compañeros en el suceso de Karbalá."

La peregrinación del Arbaín; una tradición perdurable en la cultura islámica

El Sheij Zakzaky, refiriéndose a la historia de la peregrinación del Arbaín, dijo: "Esta peregrinación ha sido una tradición perdurable entre los musulmanes desde el año 680 d.C., desde la época de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un compañero del Sagrado Profeta (la paz sea con él y su familia)."

Agregó: "Después del suceso de Karbalá, Jabir llegó a visitar la tumba del Imam Huséin (P) y se lamentó junto a su santuario, dirigiéndose a él, aun sabiendo que el Imam Huséin (P) no podía responderle de manera aparente."

El líder del Movimiento Islámico de Nigeria, citando una narración de Jabir ibn Abdullah transmitida del Sagrado Profeta (la paz sea con él y su familia), dijo: "Quien ama a un pueblo será reunido con él, y quien ama las obras de un grupo compartirá sus acciones."

Dirigiéndose a los presentes, expresó: "Amamos a Huséin (P), a la familia de Huséin (P) y a los compañeros de Huséin (P), y amamos también sus obras y su camino, y pedimos a Dios que nos reúna junto a ellos."

El Arbaín; entre los signos de un creyente

El Sheij Zakzaky, al referirse a la amplia celebración de las ceremonias del Arbaín en Karbalá, subrayó la importancia de esta ocasión y, citando el hadiz del Imam Hasan al-Askari (P), enumeró la peregrinación del Arbaín del Imam Huséin (P) como uno de los signos del creyente.

Declaró: "La peregrinación del Arbaín no es exclusiva de quienes están cerca de Karbalá, sino que esta peregrinación se realiza tanto de cerca como de lejos."

Asimismo, al referirse a la expansión de las ceremonias del Arbaín en diversos países del mundo, dijo: "Hoy, el Arbaín se conmemora en distintas partes de Oriente y Occidente, y esto forma parte de mantener viva la escuela y las enseñanzas del AhlulBayt (PB)."

El nombre del AhlulBayt (PB) jamás será borrado

El líder del Movimiento Islámico de Nigeria, refiriéndose además al sermón de la Señora Zainab (P) ante Yazid, declaró: "La Señora Zainab (P) hizo comprender a Yazid que jamás podría borrar el nombre y la memoria del AhlulBayt (PB)."

Añadió: "Hoy, la gente en todo el mundo sigue manteniendo viva la memoria del Imam Huséin (P) y condena a Yazid y a la corriente yazidí."

El Sheij Zakzaky, refiriéndose además a la posición del AhlulBayt (PB) en la distinción entre la verdad y la falsedad, dijo: "Dios ha hecho del AhlulBayt (PB) el criterio para reconocer la verdad."

"Lejos de nosotros la humillación"; el camino del Imam Huséin (P)

Al referirse a la postura del Imam Huséin (P) frente a la opresión y la tiranía, declaró: "El Imam Huséin (P), entre dos caminos —la sumisión a los opresores y el martirio—, eligió el camino del martirio y dijo: 'Lejos de nosotros la humillación.'"

El Sheij Zakzaky subrayó: "Los seguidores del Imam Huséin (P) jamás se inclinarán ante los opresores."

Declaró: "Dios nos ha dado dignidad y nos ha honrado; no estamos dispuestos a vivir bajo el gobierno de gente despreciable."

La escuela del Imam Huséin (P); la escuela de la firmeza y la resistencia

El líder del Movimiento Islámico de Nigeria, al señalar que la escuela del Imam Huséin (P) ofrece numerosas lecciones para los musulmanes, dijo: "La Revolución Islámica de Irán también se inspiró en esta escuela hace 47 años."

Refiriéndose a las prolongadas sanciones contra la República Islámica de Irán, declaró: "Estas presiones no debilitaron a Irán, sino que allanaron el camino para su progreso y fortalecimiento, y Irán pudo defenderse de sus enemigos; y esto es motivo de orgullo para los musulmanes."

El Sheij Zakzaky añadió: "Este es el fruto de la escuela del Imam Huséin (P) y de la cultura del sacrificio; preferimos el martirio a la sumisión, y esto es lo que el Imam Huséin (P) nos enseñó."

Los seguidores de la escuela del AhlulBayt (PB) avanzan hacia la victoria

Además, al subrayar la promesa de Dios para los seguidores del camino de la verdad, dijo: "La victoria de Dios está con quienes siguen el camino del Imam Huséin (P), el Imam Alí (P), el Sagrado Profeta (la paz sea con él y su familia) y el Imam Mahdi (P)."

El Sheij Zakzaky describió al Imam Mahdi (P) como el líder de este movimiento y declaró: "El Imam Mahdi (P) aparecerá, y el Islam se extenderá por todo el mundo, y los seguidores de esta escuela pasarán de ser una minoría débil a convertirse en una mayoría digna."

Recordando a los mártires del Arbaín y subrayando la continuidad de las actividades religiosas

El líder del Movimiento Islámico de Nigeria también rindió homenaje a la memoria de los mártires de la marcha del Arbaín que cayeron en un atentado terrorista en la ruta de Kano en el año 2014, y dijo: "En aquel incidente, 21 dolientes y peregrinos fueron martirizados."

Al referirse a las presiones y restricciones impuestas sobre los seguidores de este movimiento, subrayó: "Disparen o no, no detendremos nuestras actividades religiosas."

"Pronto verán a todo el pueblo junto a nosotros"

En la parte final de sus palabras, el Sheij Zakzaky criticó el desinterés de las autoridades por la vida y el bienestar del pueblo, y dijo: "Esta situación no continuará para siempre."

Dirigiéndose a los opositores y a quienes consideran pocos a los seguidores de este movimiento, declaró: "No piensen que, porque hoy nos ven pocos, seguiremos siendo así. Representamos a todo el pueblo de este país, y pronto verán que todo el pueblo estará con nosotros."

Concluyó subrayando: "Dios mediante, esta es la promesa de Dios de que esta religión permanecerá firme y estable; como si ya estuviera establecida."

El Sheij Ibrahim Zakzaky concluyó orando por la salud y el regreso seguro a sus hogares de los presentes.

Cabe señalar que la ceremonia de clausura de la marcha del Arbaín en Suleja comenzó a las 10:00 horas con un programa de elegías a cargo de la "Unión de Poetas". Posteriormente, los grupos "Harisawa" e "Intizar" ofrecieron una actuación, y el grupo "IM Production" también representó una obra teatral sobre el suceso de Karbalá antes del discurso del Sheij Zakzaky.