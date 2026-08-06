Ocho países árabes e islámicos denuncian que las agresiones de Israel debilitan la tregua en Gaza

En la declaración, publicada este jueves y recogida por Al Jazeera, los cancilleres de Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudi y Egipto expresaron su profunda preocupación por la escalada israelí y señalaron que estas acciones no solo socavan el acuerdo de alto el fuego en Gaza, sino que también ponen en grave riesgo la viabilidad de la solución de los dos Estados, especialmente ante el recrudecimiento de las operaciones en Cisjordania.

Los ministros de estos países instaron al Consejo de Seguridad a que exija a Israel el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que procese a los responsables de las infracciones del derecho internacional y del derecho humanitario.

Asimismo, rechazaron categóricamente cualquier intento de anexión de territorios palestinos o de desplazamiento forzoso de la población, calificando estas prácticas como contrarias a la legalidad internacional y como una amenaza directa para la estabilidad regional.

El comunicado se produce en medio de la persistente violación por parte de Israel de la tregua firmada en Gaza, mediante ataques diarios que impiden la transición a la segunda fase del acuerdo, lo que ha generado un creciente rechazo internacional y renovados llamados a una intervención urgente del organismo multilateral.