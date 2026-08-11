¿Cuál es la necesidad de la existencia del Imam?

La serie de debates sobre el Mahdismo bajo el título «Hacia la sociedad ideal», con el objetivo de difundir las enseñanzas y conocimientos relacionados con el Imam del Tiempo (que Dios apresure su noble venida), se presenta a ustedes, estimados intelectuales.

Se han expuesto numerosas razones sobre la necesidad de la existencia del Imam, pero aquí nos limitaremos a una explicación sencilla:

La misma razón que justifica la necesidad y el requerimiento de un profeta, explica también la necesidad de la gente de un «Imam»; pues, por un lado, el Islam es la última religión y Muhammad (PBD) es el último profeta de Dios, por lo tanto, el Islam debe dar respuesta a todas las necesidades de la humanidad hasta el Día del Juicio.

Por otro lado, el Sagrado Corán ha expresado los principios y las generalidades de las leyes y los conocimientos divinos, y su aclaración y explicación fueron encomendadas al Profeta:

«وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.»

«E hicimos descender para ti el Recuerdo para que puedas aclarar a la gente lo que fue hecho descender para ellos y para que quiáz así reflexionen». (Sura An-Nahl, versículo 44)

Sin embargo, es evidente que el Profeta, como líder de los musulmanes, explicó los versículos divinos de acuerdo con las necesidades y la capacidad de la sociedad islámica de su tiempo. Es necesario que existan sucesores dignos que, al igual que él, estén conectados al océano infinito del conocimiento divino para explicar aquello que él no detalló y responder a las necesidades de la sociedad musulmana en cada época.

En una narración que tanto chiítas como sunitas han transmitido del Profeta del Islam (PBD), se dice:

«اِنّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ کِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتی؛ ما اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلّوُا بَعْدی اَبَداً.

«Ciertamente, dejo entre vosotros dos cosas valiosas: el Libro de Dios y mi descendencia (Itra); mientras os aferréis a ambos, jamás os extraviaréis después de mí». (Bihar al-Anwar, vol. 2, pág. 100)

Según este hadiz, la presencia de la descendencia del Profeta junto al Corán es indispensable.

Asimismo, los Imames (P) son los guardianes del legado dejado por el Profeta (PBD) y también los verdaderos intérpretes y comentaristas del Sagrado Corán, para que la religión de Dios no sufra la distorsión (tahrif) de los malintencionados y enemigos, y para que esta fuente cristalina permanezca pura y limpia hasta el Día de la Resurrección.

Además, el «Imam», como ser humano perfecto (Al-Insan al-Kamil), es un modelo integral y completo en todas las dimensiones humanas. La humanidad tiene una necesidad seria de tal ejemplo para que, bajo su dirección y guía, sea educada de la manera que corresponde a su perfección humana y, a la luz de las enseñanzas de este instructor celestial, se mantenga protegida de las desviaciones y las trampas del ego rebelde y los demonios externos.

Al respecto, el Imam Sadiq (P) afirma:

«La Tierra nunca queda vacía de un Imam, para que si los creyentes añaden algo [a la religión], él los haga volver [del error], y si quitan algo, él se lo complete». (Al-Kafi, vol. 1, pág. 178)

De lo expuesto anteriormente se desprende que la necesidad de la gente de un Imam es una necesidad vital.

Algunas de las funciones del Imam son las siguientes:

Liderazgo y administración de los asuntos de la sociedad (formación de un gobierno). Preservación de la religión y los ritos del Profeta frente a la distorsión, y explicación correcta del Corán. Purificación de las almas y guía espiritual de las personas.

Este debate continuará…

(Basado en el libro “Negin-e Afarinesh”, con ligeras modificaciones)