Estudiantes iraníes protestan contra represión estudiantil en Francia

Una concentración de protesta se celebró el sábado frente a la embajada de Francia en Teherán para condenar la actuación violenta de la Policía francesa contra las manifestaciones estudiantiles. Los participantes, entre ellos jóvenes y estudiantes, corearon consignas contra la represión y los dobles raseros occidentales en materia de derechos humanos, y pidieron la expulsión del embajador francés.

Los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como “Detengan la violencia policial” y “Basta de ataques contra los estudiantes franceses”. También criticaron la contradicción entre las declaraciones de las autoridades francesas en defensa de la democracia y la respuesta policial a las protestas.

Uno de los oradores en Teherán afirmó que la concentración no buscaba injerir en los asuntos internos de Francia, sino expresar solidaridad con el pueblo francés y rechazar la represión.

Las movilizaciones estudiantiles en Francia comenzaron hace unas dos semanas por problemas como la falta de docentes, las aulas abarrotadas y los recortes presupuestarios. Según cifras oficiales, cerca de 7000 personas fueron detenidas, el 86 % de ellas menores de edad.