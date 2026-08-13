Comités de la Resistencia Palestina acogen con satisfacción las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los Comités de la Resistencia Palestina, en un comunicado, acogieron con satisfacción las declaraciones de Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, sobre la necesidad de poner fin a las guerras en la región, incluidas las guerras en Líbano y la Franja de Gaza, y las consideraron una muestra del enfoque firme de los dirigentes iraníes en apoyo a los pueblos oprimidos y desfavorecidos.

Los comités subrayaron que las posiciones de Rezaei en apoyo del fin de las guerras en la región, especialmente de la guerra contra los pueblos de Palestina y Líbano, están en consonancia con los intereses de los pueblos de la región y con su futuro, seguridad y estabilidad.

El comunicado señala que poner fin a la guerra, a las agresiones y a los crímenes del régimen sionista en Gaza y Líbano constituye una necesidad para los pueblos de la región, ya que la continuación de la guerra solo contribuye a los planes del régimen sionista para desestabilizar la región, desgastar las capacidades de los pueblos y arrastrar a los países de la región a un ciclo de enfrentamientos y guerras.

Los Comités de la Resistencia Palestina también instaron a todos los pueblos, fuerzas libertarias y sindicatos estudiantiles y profesionales de todo el mundo a actuar para detener la guerra devastadora, la agresión, la limpieza étnica, el bloqueo y el hambre impuestos al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

El grupo, al hacer hincapié en la necesidad de levantar el bloqueo, detener los ataques contra civiles y garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza, afirmó que la continuación del silencio de la comunidad internacional y su incapacidad para detener estos crímenes proporcionan, en la práctica, una cobertura política para la continuidad de las agresiones.

Los Comités de la Resistencia Palestina, al final del comunicado, pidieron a la comunidad internacional que adopte medidas inmediatas para detener los crímenes contra el pueblo palestino y los demás pueblos de la región.

El comunicado se emitió después de que, previamente, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, durante una reunión con el embajador de China en Teherán, subrayara: mientras Estados Unidos no cambie su comportamiento y no acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz no será abierto; Estados Unidos debe poner fin a la guerra, pagar los fondos iraníes bloqueados, poner fin a la guerra en toda la región, incluidos Líbano y Gaza, así como cumplir otras condiciones que le han sido transmitidas a través de intermediarios.