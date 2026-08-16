Debates sobre el Mahdismo(3) | Características del Imam; «La persona más sabia y conocedora entre la gente»

El sucesor del Profeta (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia), quien es garante de la continuidad de la vida de la religión y responde a las necesidades de la humanidad, es una personalidad distinguida que, en proporción a su elevada posición de liderazgo, posee características, siendo las más importantes:

La Taqwa (Piedad): (La capacidad de administrar la sociedad humana y gestionarla correctamente basándose en las enseñanzas religiosas).

La facultad de la infalibilidad (Ismah): De tal manera que no cometa la más mínima falta o error.

Y también el conocimiento y saber: Que emana del conocimiento del Profeta (p) y está conectado con el conocimiento divino.

Por lo tanto, el Imam responde a todos en todos los ámbitos materiales y espirituales.

Dadas las cualidades mencionadas para el Imam, es evidente que la elección de tal individuo está fuera de la capacidad y el conocimiento de la gente, y solo Dios, debido a Su conocimiento infinito, puede elegir a los líderes y sucesores del Profeta. Por consiguiente, una de las características más importantes del Imam es ser designado por Dios.

Debido a la importancia de estas características, explicamos brevemente cada una de ellas:

Conocimiento del Imam

El Imam, quien asume el cargo de liderazgo y guía de la gente, debe conocer la religión en todos sus ángulos, poseer pleno conocimiento de sus leyes y, mediante el conocimiento de la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán y el dominio completo de la Sunnah del Profeta (p), explicar las enseñanzas de la religión, responder a todas las preguntas de la gente en diversos campos y guiarlos de la mejor manera posible.

Es evidente que tal referencia científica puede ser de confianza y convertirse en un pilar para la gente; y este respaldo científico solo puede existir a través de la conexión con el conocimiento divino. Es por esta razón que el chiismo cree que el conocimiento de los Imames y los sucesores reales del Profeta (p) proviene del conocimiento infinito de Dios.

El Imam Ali (la paz sea con él) dice al respecto:

«Debe ser la persona más conocedora de lo lícito (Halal) y lo ilícito (Haram) de Dios, de las diversas formas de Sus leyes, de Sus órdenes y prohibiciones, y de todo lo que la gente necesita; de modo que la gente lo necesite a él, y él no necesite a la gente». (Mizan al-Hikmah, vol. 1, p. 250, h. 916)

Esta discusión continuará…

Extraído del libro «Neguin-e Afarinesh» (La Joya de la Creación), con ligeros cambios.