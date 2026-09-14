El respeto al derecho del vecino en la conducta del Imam Hasán (P)

Código de noticia: 1865502 fuente: Abna24

El muro de la casa del vecino judío del Imam Hasán (P) se había derrumbado, y las aguas residuales de su casa se vertían en la vivienda del Imam. La esposa del vecino se enteró de esto y se lo comunicó a su marido. El vecino judío se presentó ante el Imam Hasán (P) y le dijo: «¿Por qué no me informó de este asunto?». El Imam Hasán (P) respondió: «Mi abuelo me recomendó que, en el trato con el vecino, se debe actuar con indulgencia».