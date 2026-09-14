Súplicas para el aumento del sustento y el pago de deudas; segunda parte: las súplicas del Mensajero de Dios (PB)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la primera parte de este artículo se presentó un informe analítico y estadístico sobre las súplicas de los Inmaculados (P) para el aumento del sustento y el pago de las deudas. En dicho informe se señaló que el número de súplicas transmitidas del Mensajero de Dios (PB) sobre este tema asciende a once, por lo que el presente artículo tiene como objetivo presentar algunas de estas súplicas, así como exponer parte de sus enseñanzas.

Entre las súplicas transmitidas del Mensajero de Dios (PB) sobre la ampliación del sustento, hay una que goza de especial fama entre la gente. Según una narración recogida en el libro «Al-Amali» de Sheij as-Saduq, esta súplica se transmite con la siguiente fórmula: «اَللّهُمَّ اغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ، وَبِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ». Cabe señalar que, en algunos libros de hadices, esta súplica también aparece con la fórmula «اللهم اکفنی...». Con ligeras variaciones en su formulación, esta súplica también se encuentra en diversas fuentes de súplicas como «Misbah al-Kafami» y «Miftah al-Falah», así como en libros de hadices como «Bihar al-Anwar» y «Mustadrak al-Wasail». Además, esta súplica también ha sido narrada de otros Imanes Infalibles (P), como Amir al-Mu'minin ʿAlí (P) y el Imam Musa al-Kazim (P).

También en los hadices transmitidos del Mensajero de Dios (PB) se insiste en la recitación de los versículos 26 y 27 de la sura Al Imran, conocidos como el «versículo del Reino» (Ayat al-Mulk). Respecto a las propiedades de este versículo, el Profeta dijo: «ما علی الأرض مسلم یدعو بهنّ وهو مهموم أو مکروب أو علیه دَین إلاّ فرّج اللّه همّه ونفّس غمّه، و قضی دینه»; es decir, no hay musulmán afligido, angustiado o endeudado que, tras recitar este versículo, no vea aliviada su angustia, disipada su pena y saldada su deuda por voluntad de Dios. Asimismo, se ha transmitido del Mensajero de Dios (PB) que, tras la recitación de dichos versículos, se recite esta súplica: «اَللّهُمَّ اَغْنِنی مِنَ الْفَقْرِ، وَ اقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ تَوَفَّنی فی عِبادَتِکَ، وَ جِهاد فی سَبیلِکَ».

Otra súplica del Mensajero de Dios (PB) es una de aquellas que deben ir precedidas por la realización de dos unidades (rakats) de oración recomendada (nafila): «قال صلی الله علیه و آله : توضّأ وأسبغ وضوءک ثمّ صلّ رکعتین تتمّ الرکوع والسجود، ثمّ قل: یا ماجِدُ یا واحِدُ یا کَریمُ، اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِ الرَّحْمَةِ صلی الله علیه و آله: اَنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیْتِه، وَاَسْاَلِکَ نَفْحَةً کَریمَةً مِنْ نَفَحاتِکَ، وَفَتْحاً یَسیراً وَرِزْقاً واسِعاً، اَلُمُّ بِه شَعْثی، وَاَقْضی بِه دَیْنی وَاَسْتَعینُ بِه عَلی عِیالی». El Profeta dijo: haz la ablución (wudú) y complétala de manera perfecta, luego realiza dos unidades de oración cumpliendo plenamente el inclinarse (ruku) y la prosternación (suyud), y a continuación di: «Oh Majid, oh Wahid, oh Karim»...

En otra súplica transmitida del Mensajero de Dios (PB) con esta fórmula: «اَللّهُمَّ ارْزُقْنا مِنْ فَضْلِکَ وَ لا تَحْرِمْنا رِزْقَکَ وَ بارِکْ لَنا فیما رَزَقْتَنا وَ اجْعَلْ غِنانا فی اَنْفُسِنا وَ رَغْبَتَنا فیما عِنْدَکَ», se expone la relación entre el sustento, el contentamiento (qanaa) y la suficiencia interior del ser humano, y el anhelo por aquello que Dios ha dispuesto (la satisfacción divina).

En las súplicas de petición de sustento transmitidas del Mensajero de Dios (PB), se presta atención a la solvencia económica en la vejez y se pide a Dios que conceda la mayor holgura material en los años de ancianidad: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ عِنْدَ کِبَرِ سِنّی وَانْقِطاعِ عُمْری». El Imam Sayyad (P), en la súplica N.º 20 de as-Sahifa as-Sayyadiyya, conocida como la súplica de Makarem al-Ajlaq (las Nobles Virtudes), pide a Dios el mismo contenido: «وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ».

Resulta evidente que la respuesta a esta petición requiere una planificación a lo largo de la vida, entre ellas la realización de un ahorro adecuado o la contratación de seguros apropiados.

En las próximas partes de este artículo se presentarán y analizarán algunas de estas súplicas de los Imanes Infalibles (P).

Seyed Ali Asgar Huseiní / Agencia de Noticias ABNA