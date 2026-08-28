Rusia: Trabajaremos junto a Irán para eliminar las presiones de las sanciones

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): citando a la agencia de noticias RIA Novosti, Zajárova señaló durante una rueda de prensa las sanciones secundarias de Estados Unidos contra Irán, y dijo: “Rusia rechaza firmemente la práctica de imponer medidas unilaterales, ilegales y coercitivas que son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas”.

“Coordinaremos con nuestros colegas iraníes y con otros países interesados para hacer frente a esta medida ilegal y, junto con los países que comparten nuestra visión, continuaremos trabajando para eliminar la presión de las sanciones del sistema internacional”, añadió.

“La imposición ilegal de sanciones unilaterales se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta real para ajustar cuentas y castigar a los países que son indeseables para Occidente”, subrayó.