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Rusia

Rusia: Trabajaremos junto a Irán para eliminar las presiones de las sanciones

28 agosto 2026 - 22:55
Código de noticia: 1858270
fuente: irna
Rusia: Trabajaremos junto a Irán para eliminar las presiones de las sanciones

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, al referirse a las presiones económicas de Estados Unidos contra Irán, subrayó que Moscú trabajará junto con Irán y otros países interesados para eliminar las presiones de las sanciones de las relaciones internacionales

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):  citando a la agencia de noticias RIA Novosti, Zajárova señaló durante una rueda de prensa las sanciones secundarias de Estados Unidos contra Irán, y dijo: “Rusia rechaza firmemente la práctica de imponer medidas unilaterales, ilegales y coercitivas que son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas”.

“Coordinaremos con nuestros colegas iraníes y con otros países interesados para hacer frente a esta medida ilegal y, junto con los países que comparten nuestra visión, continuaremos trabajando para eliminar la presión de las sanciones del sistema internacional”, añadió.

“La imposición ilegal de sanciones unilaterales se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta real para ajustar cuentas y castigar a los países que son indeseables para Occidente”, subrayó.

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