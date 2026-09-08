Sheinbaum sobre mapa de Trump: México no es colonia de ningún país

El presidente Donald Trump publicó un mapa en el que Estados Unidos se extiende fuera de sus fronteras actuales e internacionalmente reconocidas hasta territorios de un conjunto de naciones de América Latina, el Caribe y Europa, incluido México.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en su perfil de X el lunes sin aludir directamente a la imagen posteada por Trump.

El domingo, el inquilino de la Casa Blanca compartió en Truth Social un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera estadounidense. La publicación no incluyó texto ni explicación alguna. En la imagen, el territorio que abarca desde México hasta Canadá está cubierto por franjas rojas y blancas, mientras que en la zona de Canadá y Alaska aparece un campo azul con más estrellas que las que tiene la bandera real de Estados Unidos. Tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen rotulados como “Gulf of America”.

La publicación sobre México ocurre pocos días después de que Trump difundiera mapas en los que propuso llamar “Nueva América” al estado de Nuevo México.

Además, Trump ha utilizado recientemente una estrategia similar con otras referencias geográficas. El mes pasado promovió el cambio de nombre del lago Ontario por “lago América”, en medio de las tensiones comerciales con Canadá.

Las nuevas declaraciones y publicaciones de Trump se producen mientras continúan las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, en un contexto de constantes diferencias entre ambos gobiernos.

El presidente estadounidense también declaró recientemente que México tiene poco que ofrecer a Estados Unidos, aunque aseguró que no pretende interrumpir la relación comercial y destacó su relación con Sheinbaum.

No solo México está en la mira del presidente republicano que durante su mandato ha intentado anexionarse territorios soberanos y cuerpos de agua. Lo ha hecho con Canadá y Venezuela –a los que ha aludido en distintos momentos como “estado 51”– y con Groenlandia, pero también con el estrecho de Ormuz, cuya soberanía pertenece a Irán pero que Trump ha reclamado sin base y sobre el que ha deslizado la posibilidad de renombrarlo como “estrecho de Trump”.