Las bajas estadounidenses en la guerra contra Irán ascienden a 22, cuatro más de las reconocidas previamente por el Departamento de Guerra de Estados Unidos (el Pentágono), informó el viernes el diario estadounidense The Washington Post, citando a cinco funcionarios estadounidenses con acceso a datos internos del departamento.

También, otro funcionario sitúa la cifra en 23 militares muertos desde el 28 de febrero, tras los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán.

Anteriormente, el Pentágono registró 14 bajas militares estadounidenses debido a los ataques de las Fuerzas Armadas de Irán contra bases estadounidenses en Asia Occidental.

En la primera quincena de septiembre, los datos del Departamento de Guerra de EE.UU. cifraron en 838 el número de militares estadounidenses muertos y heridos desde el inicio de la guerra con Irán. Según esos datos, 18 militares murieron y otros 820 resultaron heridos por ataques iraníes.

Sin embargo, las cifras difundidas por el Pentágono han sido seriamente cuestionadas por destacados medios y periódicos, entre ellos The New York Times y The Intercept. Estos medios acusaron al Pentágono, de intentar “minimizar la verdadera magnitud de las bajas” por motivos políticos.

The New York Times también informó, citando a fuentes cercanas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que la cifra real de militares estadounidenses muertos en las bases de Jordania, Irak y los países del Golfo Pérsico se acerca a los 500.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán y en respuesta, las fuerzas iraníes atacaron blancos israelíes en los territorios ocupados y las bases estadounidenses en Asia Occidental.

Desde esa fecha, los aparatos de propaganda de EE.UU. e Israel han difundido numerosos informes falsos sobre la situación de las bases y la capacidad defensiva de Irán en un intento por ocultar los daños provocados por los ataques iraníes contra sus propias bases, en las que cientos de instalaciones militares estadounidenses quedaron reducidas a escombros y decenas de aeronaves fueron calcinadas.