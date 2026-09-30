Fin de la presencia de EE. UU. en Irak: parte de un cambio más amplio en el entorno de seguridad de Asia Occidental

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las últimas fuerzas estadounidenses abandonan Irak tras 23 años de presencia militar, y lo que se denominaba la misión de la coalición internacional liderada por Estados Unidos ha llegado a su fin en este país.

Esta salida se llevó a cabo conforme al acuerdo alcanzado entre Bagdad y Washington en 2024. Según dicho acuerdo, la misión militar de la coalición concluiría el 30 de septiembre de 2026, y después las relaciones de Bagdad con los países miembros de la coalición continuarían bajo otros formatos.

De la invasión de 2003 a la salida de 2026

La presencia militar de Estados Unidos en Irak comenzó con la invasión de 2003. Tras el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein, las tropas estadounidenses permanecieron en Irak durante años y, en un momento dado, su número superó los 170.000 efectivos.

Estados Unidos retiró sus fuerzas de Irak en 2011, pero con la creación y aparición de Daesh en 2014 volvió a propiciar las condiciones para su regreso, bajo la fórmula de la llamada coalición internacional contra Daesh.

Tras el fin del dominio de Daesh y el colapso de la organización de este grupúsculo terrorista, la misión de las fuerzas de la coalición pasó de las operaciones de combate a la formación, el asesoramiento y el apoyo, y finalmente Bagdad y Washington alcanzaron en 2024 un acuerdo para poner fin a la presencia militar de la coalición.

Ahora, tras más de dos décadas, las fuerzas estadounidenses ya no estarán presentes en Irak.

El fin de una presencia militar y un historial que no dejó a la región más que inseguridad

La salida de las últimas fuerzas estadounidenses de Irak se produce más de dos décadas después de la entrada militar de Estados Unidos en este país; dos décadas que comenzaron con la ocupación de Irak en 2003, dejaron cerca de un millón de muertos y sumieron al país en años de guerra, terrorismo, inestabilidad política y destrucción de infraestructuras. Ahora, la misma fuerza que entró en Irak con el lema de traer seguridad y estabilidad abandona sus últimas bases.

Lo que queda de Irak no es solo la cifra de la salida de varios miles de soldados estadounidenses. La invasión de 2003 desmoronó la estructura política y de seguridad de Irak y trajo consigo años de violencia sectaria y terrorismo. Las investigaciones publicadas en distintos momentos han dado cuenta de un fuerte aumento de la mortalidad en Irak tras la invasión y de cientos de miles de muertes adicionales; estudios posteriores también han subrayado las enormes dimensiones de las víctimas de la guerra.

Ni siquiera el surgimiento de Daesh puede desligarse del caos que se formó tras la ocupación de Irak. En tales circunstancias, Estados Unidos entró primero con la guerra, luego regresó a la región para hacer frente a las consecuencias de esa misma inestabilidad y prolongó durante años su presencia militar.

La reciente guerra: el fin del refugio seguro para las bases de EE. UU.

Sin embargo, la salida de los estadounidenses de Irak no ha ocurrido en el vacío, y la reciente guerra entre Estados Unidos e Irán puede considerarse una de las variables más importantes en el cambio de los cálculos militares de Washington en Asia Occidental.

Los ataques de Irán contra las bases e instalaciones de Estados Unidos en la región infligieron daños extensos a la infraestructura militar de este país. Según informes de importantes medios estadounidenses, entre ellos The Washington Post, el Pentágono ha estudiado, tras estos ataques, reducir la presencia militar de Estados Unidos en el golfo Pérsico, e incluso se han planteado dudas sobre la reconstrucción de algunas de las bases dañadas con la misma capacidad que tenían antes.

Este hecho reviste una importancia especial desde un punto de vista: una parte importante de la estrategia de Estados Unidos en la región descansaba en una red de bases militares, fuerzas desplegadas e instalaciones logísticas; pero la reciente guerra demostró que estas bases, contrariamente a lo que se pensaba en el pasado, no son inmunes a los ataques y que mantenerlas puede suponer enormes costes para Washington. Por ello, muchos analistas consideran los ataques de Irán una señal de la grave vulnerabilidad de este modelo de despliegue militar.

La región ya no es la de 2003

En tales circunstancias, la salida de Estados Unidos de Irak debe verse como parte de un cambio mayor en el entorno de seguridad de Asia Occidental. Estados Unidos aún mantiene presencia en la región, y abandonar Irak no significa el fin de la influencia política y militar de Washington; pero el patrón de presencia directa y amplia que se formó tras la ocupación de Irak se enfrenta a serias presiones.

Los países de la región también han prestado, en los últimos años, más atención que en el pasado a la realidad de que confiar en la presencia militar de potencias extranjeras no crea necesariamente una seguridad duradera. Las guerras de Irak y Afganistán, las crisis de Siria y Yemen y la persistencia de las tensiones regionales, junto con la experiencia de la reciente guerra, han hecho más evidentes los costes de este modelo.

Por ello, la salida de Estados Unidos de Irak no es solo un traslado de tropas. Esta salida se produce en un momento en que el historial de dos décadas de presencia militar estadounidense en Irak está ligado a la guerra, las pérdidas humanas y la inestabilidad y, al mismo tiempo, la capacidad de Estados Unidos para mantener su red de bases en la región afronta nuevos desafíos.

Estados Unidos abandona Irak; pero lo que importa tras esta salida no es solo el fin de una misión militar. La cuestión principal es que el patrón de presencia militar directa de Estados Unidos en Asia Occidental, tras más de dos décadas de guerra y confrontación, se enfrenta a costes crecientes y a nuevas vulnerabilidades. La salida de Irak, en tales circunstancias, puede ser uno de los signos de un cambio de equilibrio cuya aceleración ha sido impulsada por la reciente guerra.