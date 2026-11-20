Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La formación ética y el conocimiento de los factores que influyen en el desarrollo del ser humano constituyen uno de los temas fundamentales de la ética y de la pedagogía, pues inciden en la actitud de la persona hacia sí misma y en su camino de elevación. El fallecido ayatolá Muhyiddin Haeri Shirazi abordó este asunto desde una perspectiva ética en un fragmento de una de sus conferencias, que se presenta a continuación.

Mientras el ser humano no sienta que le falta algo, no va en pos de aprender ni de escuchar, porque se cree autosuficiente y colmado de bienes. El Sagrado Corán dice:

«کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَیٰ»

Cuando el ser humano se ve a sí mismo autosuficiente, se alza en rebeldía. Para disipar esa rebeldía, es preciso arrebatarle la ilusión de la autosuficiencia y hacerle comprender que tiene las manos vacías y que aún no ha alcanzado la verdad.

Los maestros de ética, al formar a sus discípulos, preguntaban a veces a quien llevaba años realizando la oración ritual (salat) y ayunando:

«¿Qué has obtenido de estas oraciones? ¿Has tenido una oración con verdadero estado espiritual (hal)? ¿Estás satisfecho con tu condición y crees que basta con esto?» La respuesta sincera suele ser: «No».

Esta misma confesión es el punto de partida de la búsqueda y del movimiento; reanima el corazón y libera al ser humano del orgullo y de la negligencia. Que el hombre comprenda que aún no ha obtenido nada y que es un necesitado constituye, en sí mismo, un paso importante en el camino de la formación y de la servidumbre ante Dios (ʿubudiyya, la actitud de siervo ante su Creador). Mientras el ser humano se considere colmado y autosuficiente, estará expuesto a la rebeldía; por ello, es preciso quebrar en él ese falso sentimiento de posesión.