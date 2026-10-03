Trump, en aprietos políticos: caída de popularidad, acusaciones de uso político de la justicia y temor a la Ley de Insurrección

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las encuestas estadounidenses apuntan a un creciente estancamiento político para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para el Partido Republicano a las puertas de las elecciones de mitad de mandato. Esta situación se produce en medio de acusaciones sobre los intentos de la Administración Trump de utilizar las atribuciones del poder judicial para reforzar su supuesto relato de fraude electoral y poner en entredicho la integridad de los comicios. Entretanto, también se plantea la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección en caso de que los resultados de las elecciones de mitad de mandato, o sus consecuencias, derivasen en una crisis interna.

Artículos publicados en el diario The New York Times, en el sitio web estadounidense The Hill y en el periódico británico i Paper muestran que todos estos escenarios siguen siendo hipotéticos, pero, al mismo tiempo, reflejan la creciente inquietud en Estados Unidos por los límites de las atribuciones del poder ejecutivo y por el papel de las distintas instituciones en los próximos comicios.

Liz Oyer escribe en un artículo en The New York Times que el anuncio de cargos contra un empleado del servicio postal en el estado de Utah, acusado de destruir cientos de envíos postales, entre ellos unas 300 papeletas de voto, por parte de Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del país, convirtió este caso ante la opinión pública en una grave amenaza contra las elecciones.

Según la autora, Damon Matai Seei, el empleado de correos, ha dicho que estaba cansado y que pretendía reducir su carga de trabajo. Asimismo, de acuerdo con la información publicada, no tenía intención de interferir en las elecciones.

Sin embargo, McCotter lo describió como una amenaza para el público en general y para la integridad del sistema electoral. Junto con Todd Blanche, fiscal general, compareció en la cadena Fox News para defender el caso. Oyer sostiene que este proceder refleja el empeño de los altos mandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por respaldar las afirmaciones de Trump sobre el fraude en el voto por correo.

De los envíos postales a los ciudadanos comunes

Oyer vincula este caso con otro episodio ocurrido en el estado de Maryland, relacionado con David Hearn. Cuando se encontraba cerca del estanque reflectante (Reflecting Pool) del National Mall, en Washington, fue detenido por la Policía de Parques y más tarde acusado de destrucción de bienes públicos.

Sin embargo, la fiscalía retrocedió en la persecución del caso y Jeanine Pirro, fiscal general de Washington, se vio obligada a retirar la acusación.

Según Oyer, ambos casos demuestran que el Departamento de Justicia, tras haber puesto la mira en figuras políticas que habían despertado la ira del presidente de Estados Unidos, ha pasado a buscar ciudadanos de a pie a quienes poder vincular con supuestas conspiraciones electorales.

La autora también compara esta dinámica con lo ocurrido tras las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, cuando un funcionario del Departamento de Justicia intentó impulsar acusaciones sobre irregularidades electorales en el estado de Georgia, pero los altos mandos del departamento se opusieron.

Presión sobre los republicanos de Estados Unidos

El periódico británico i Paper escribe que varias encuestas apuntan a una caída de la popularidad de Trump a las puertas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Según este informe, el nivel medio de desaprobación de su gestión ha alcanzado cerca del 60 %, y en la encuesta conjunta de Reuters e Ipsos esa cifra fue del 66 %.

Asimismo, siete de cada diez votantes afirman que su valoración de la gestión de Trump influye en su decisión electoral. Según el informe, los votantes independientes también muestran una mayor inclinación hacia los candidatos demócratas.

El informe, citando a varios académicos, añade que cuestiones como la inmigración, la economía, los aranceles y el precio de los combustibles han colocado a los republicanos ante grandes desafíos. Y todo ello mientras Trump sigue interviniendo en la contienda electoral y pide a los votantes que lo traten como si su nombre también figurase en la papeleta.

i Paper señala que, según la valoración de los académicos en los que se apoya el informe, la pérdida del control del Congreso de Estados Unidos por parte de los republicanos allanaría el camino para el inicio de amplias investigaciones sobre la actuación de la Administración Trump.

En contraste, el presidente de Estados Unidos enfrenta otros desafíos, entre ellos sus tensiones con los medios de comunicación, la disminución del respaldo de algunos votantes republicanos y el aumento del coste de los combustibles a raíz de la guerra contra Irán.

La Ley de Insurrección y las elecciones

En el diario The Hill, Myra Adams plantea la posibilidad de que Donald Trump recurra a la Ley de Insurrección antes de las elecciones, durante su celebración o después de ellas. Una posibilidad que, según ella, podría tomarse en consideración en caso de que se produjera una crisis política o de seguridad. Sin embargo, subraya que un escenario así no tiene precedentes en ninguna de las elecciones estadounidenses hasta la fecha.

En circunstancias concretas relacionadas con una insurrección o disturbios, esta ley permite al presidente de Estados Unidos emplear las fuerzas armadas en el interior del país o poner la Guardia Nacional bajo mando federal.

Para plantear esta posibilidad, Adams se remite a las declaraciones anteriores de Trump sobre la federalización de la gestión de las elecciones, así como a las peticiones de algunos de sus partidarios de ampliar el papel del Gobierno federal estadounidense en el proceso electoral.

No obstante, la autora recuerda que el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, ha declarado que no existe ningún plan para desplegar fuerzas federales en los centros de votación ni para apoderarse de papeletas y máquinas de votación durante las elecciones de 2026.

Aunque la hipótesis de recurrir a la Ley de Insurrección sigue siendo mera especulación, este debate refleja las inquietudes por la ampliación del papel de los militares estadounidenses en el proceso electoral del país, y coloca la cuestión de la independencia de las instituciones y del respeto a las normas legales en el centro de los debates políticos de Estados Unidos.

Estos acontecimientos muestran que la contienda electoral en Estados Unidos no se dirimirá únicamente en torno al número de votos, sino que los límites de las atribuciones del poder político y la legitimidad de los resultados electorales serán también ejes centrales de esta controversia.