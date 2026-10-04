El hogar, un pequeño cielo; la mujer, el aire que respira la familia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La célula fundamental de la civilización. En el sistema de pensamiento del Líder mártir de la Revolución, la familia no es solo una institución social junto a las demás, sino la «célula principal de la sociedad» [1] y el eslabón fundamental del proyecto de construcción de la nueva civilización islámica. Desde esta perspectiva, la salud o el deterioro de la familia incide directamente en el futuro de una nación, pues el verdadero progreso, más allá de las cifras y los indicadores económicos, se forja en lo más hondo de la vida cotidiana y de las relaciones humanas [2].

La mujer: el aire que mantiene vivo el hogar

Quizá la imagen más profunda que el Líder mártir ha trazado de la mujer en la familia sea la expresión «rayhana» (flor aromática; término coránico y tradicional para designar algo delicado y precioso). Apoyándose en el hadiz «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة», afirma: «La mujer es el aire que llena el ambiente de la familia; así como ustedes respiran en el espacio, y si no hubiera aire la respiración sería imposible, la mujer de la familia es como la respiración en este ambiente.» [3] El matiz sutil de esta expresión reside en la interpretación de «qahramana». El Líder mártir advierte de que «qahraman» en árabe significa encargado y servidor, no héroe; es decir, la mujer es la administradora del hogar, no su sirvienta. La casa se mueve con la administración de la mujer, no con el trabajo que se le impone. Él enumera entre los derechos indiscutibles de las mujeres «evitar imponerle las tareas del hogar», «la ayuda del marido en las dificultades de la maternidad» y «dejar abierto el camino del progreso científico y laboral» [4].

El cariño: un derecho mayor que el pan

El Líder mártir afirma con claridad: «En el hogar, el derecho más importante que tiene la señora de la casa es el cariño. Su necesidad más importante y su derecho más importante es el cariño.» [5] Basándose en las tradiciones narradas, subraya que los hombres deben expresar su afecto con palabras y manifestarlo. Otro gran derecho es la «ausencia de violencia», mientras que la cultura occidental decadente está repleta de casos de violencia de los hombres contra las mujeres [6].

El Corán: tres aleyas, tres pilares

El Sagrado Corán presenta la familia no como un frío contrato social, sino como un vínculo espiritual y sagrado. Las tres aleyas siguientes trazan los pilares principales de este edificio [7]:

Primera aleya — serenidad y afecto (mawadda):

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» — «Y entre Sus signos está que creó para ustedes esposas de su misma naturaleza para que encuentren sosiego a su lado, y puso entre ustedes afecto (mawadda: amor y cariño profundo) y misericordia; en ello hay, ciertamente, signos para un pueblo que reflexiona.» [8]

Segunda aleya — la prenda del otro:

«هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» — «Ellas son una prenda para ustedes, y ustedes son una prenda para ellas.» [9] Esta aleya describe la relación entre esposa y esposo como una relación en la que cada uno es vestidura, honra y fuente de sosiego del otro, y no una relación de dominación.

Tercera aleya — tutela responsable:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» — «Los hombres son los tutores y servidores de las mujeres, por las virtudes con que Dios ha favorecido a unos sobre otros y por lo que gastan de sus bienes en favor de las mujeres.» [10] La qawamiyya (tutela: responsabilidad de proteger y sostener a la familia) en esta aleya es la responsabilidad de garantizar la seguridad, el bienestar y el respaldo afectivo, no una licencia para dominar.

El tercer modelo: ni oriental ni occidental

Con el planteamiento del «tercer modelo de la mujer musulmana» [11], el Líder mártir ha trazado un camino intermedio y novedoso: ni el modelo oriental, que relega a la mujer a los márgenes, ni el modelo occidental, que la convierte en instrumento sexual y económico. En este modelo, la mujer puede ser al mismo tiempo esposa, madre, sabia y activista social y económica, sin que su dignidad ni su papel central en la familia sufran menoscabo. Según el Islam, el campo de la actividad científica, económica y política está completamente abierto a las mujeres, y nadie tiene derecho a apartar a la mujer de estos ámbitos invocando la religión [12].

La familia, en el pensamiento del Líder mártir, no es un «proyecto» que se defina junto a otros proyectos civilizatorios, sino el punto de partida y el cimiento de todos ellos. La mujer, en este sistema, no es una trabajadora doméstica, ni un instrumento de producción, ni un ser marginal, sino el aire que se respira, la administradora del hogar y el eje de la serenidad. Si estos pilares —afecto, cariño, dignidad y justicia— se afianzan en los hogares, la sociedad también se asentará sobre ese mismo cimiento.

Notas:

[1] El Líder mártir de la Revolución, discurso en el encuentro con diversos sectores de mujeres, 4 de enero de 2023.

[2] Shahraranews, «Análisis del legado intelectual del Líder mártir sobre la familia y el papel de la mujer», 6 de julio de 2026.

[3] El Líder mártir de la Revolución, discurso en el encuentro con miles de mujeres y niñas, 3 de diciembre de 2025, sección «Rayhana».

[4] Agencia de Noticias Mizan, «La comprensión de la rayhana en palabras del Líder mártir; la mujer, el aire que respira la familia», 27 de junio de 2026.

[5] Khabar Online, «Maternidad y vida conyugal: un papel delicado y forjador del futuro en la familia», 7 de septiembre de 2026.

[6] El Líder mártir de la Revolución, discurso en el encuentro con miles de mujeres y niñas, 3 de diciembre de 2025, sección «Rayhana».

[7] Nehzat, «10 aleyas selectas del Corán sobre las relaciones familiares sanas», 2024.

[8] Sura Ar-Rum, versículo 21

[9] Sura Al-Baqarah, versículo 187

[10] Sura An-Nisa, versículo 34

[11] Shahraranews, «El tercer modelo de la mujer musulmana: una respuesta a la guerra civilizatoria», 25 de noviembre de 2025.

[12] Agencia de Noticias Mizan, «La comprensión de la rayhana en palabras del Líder mártir; la mujer, el aire que respira la familia», 27 de junio de 2026.

Firuzé Deldari (investigadora, activista de medios y del ciberespacio)