Irán brilla en el corazón de Ciudad de México

En un acto simbólico con motivo del “Día de Teherán”, se celebró el miércoles una ceremonia con la presencia del embajador de la República Islámica de Irán en México y representantes de Asuntos Internacionales del Gobierno de Ciudad de México. Durante el acto, se interpretaron los himnos nacionales de México y de la República Islámica de Irán.

Además, la bandera de la República Islámica de Irán fue exhibida en algunos de los espacios urbanos más importantes de la capital mexicana. El Zócalo, como plaza central e histórica de Ciudad de México; el Ángel de la Independencia, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad; la Diana Cazadora y el Monumento a Cuauhtémoc fueron iluminados en honor a la capital iraní.

La embajada de la República Islámica de Irán en México agradeció a las autoridades de Ciudad de México y calificó esta iniciativa como una muestra significativa de amistad y fraternidad entre ambos pueblos. “Agradecemos a México por iluminar Teherán en el corazón de su capital”, señaló.

Durante la ceremonia, el embajador de Irán, Abolfazl Pasandide, recordó la iluminación de la Torre Azadi de Teherán con los colores de México tres semanas atrás y declaró que “hace tres semanas, la Torre Azadi, cuyo nombre significa libertad, se iluminó en Teherán con los colores de México. Esta noche, la Plaza de la Independencia se ilumina con los colores de Irán. De la libertad a la independencia, nuestros pueblos se encuentran en un lenguaje común: el lenguaje de la amistad”.

Al referirse a los colores verde, blanco y rojo que comparten las banderas de Irán y México, Pasandide afirmó que “hoy, además de estos colores, también compartimos la alegría de conocernos mejor”.

Anteriormente,en el 3 de octubre, Pasandide fue condecorado con la distinción ‘Líder Global del Cambio’ por la organización Change Global Group, en reconocimiento a su labor diplomática, su contribución al fortalecimiento de la cooperación entre los pueblos y su papel en la ampliación de los vínculos culturales, educativos y sociales entre Irán y México.