Partido opositor turco: El Acuerdo de La Meca no debe arrastrar a Ankara a una guerra contra Yemen

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Özgür Özel, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Turquía, advirtió de las consecuencias de activar los compromisos defensivos en el marco del «Acuerdo de La Meca» y afirmó que el envío de tropas turcas a Arabia Saudí podría llevar a Ankara a entrar directamente en la guerra de Yemen.

Özel subrayó, durante la reunión del grupo parlamentario de su partido, que toda decisión de enviar fuerzas militares al extranjero debe contar con la aprobación del Parlamento. Criticó que el citado acuerdo no se haya presentado ante la Cámara antes de decidir el despliegue de las tropas.

Özel advirtió además de que la firma de un pacto de defensa conjunta con un país envuelto en una guerra puede arrastrar directamente al Estado firmante al conflicto. Calificó esta medida de «aventura» y expresó su preocupación ante la posibilidad de que militares turcos sean enviados a Yemen tras cerca de un siglo, así como ante el uso del ejército del país al servicio de objetivos extranjeros.

Estas declaraciones se producen tras la reunión extraordinaria del Comité Político, Estratégico y de Defensa vinculado al Acuerdo de La Meca, celebrada el lunes en Riad, en la que se subrayó el inicio inmediato de la aplicación de los compromisos de defensa conjunta y la adopción de las medidas necesarias para el suministro de fuerzas y capacidades militares y su despliegue en Arabia Saudí.