Organización islámica de EE. UU.: el discurso de odio de Trump es una peligrosa invitación a la violencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR-MN) condenó con firmeza las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los estadounidenses de origen somalí, y advirtió de que tales palabras pueden allanar el camino a un aumento de las amenazas y la violencia contra esta comunidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves, en un mensaje en la red social «Truth Social», que «Minnesota, un estado que en otro tiempo fue grande, está siendo ahora tomado por inmigrantes somalíes». Alegando la propagación de la violencia, los asesinatos y el caos en todo el estado, instó a los habitantes de Minnesota a «hacerles frente». Trump también pidió a las autoridades del estado que soliciten la intervención del gobierno federal.

La filial de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas calificó estas declaraciones de racistas y las consideró una amenaza para la seguridad de los estadounidenses de origen somalí quienes, según este organismo, han sufrido en los últimos años discriminación, han sido blanco de disputas políticas y han sido objeto de ataques contra su comunidad.

Advertencia sobre la transformación del discurso político en violencia

Jaylani Hussein, director ejecutivo de la filial de Minnesota del Consejo, criticó las declaraciones de Trump y afirmó que, con estas palabras, el presidente de Estados Unidos pone en peligro a los estadounidenses de origen somalí, y que su discurso no es una simple postura política, sino que puede considerarse una peligrosa invitación al odio e incluso a la violencia.

Al referirse a los antecedentes de ataques contra mezquitas en Minnesota, entre ellos incendios provocados de forma deliberada, advirtió de que la experiencia de este estado demuestra que el discurso de odio puede derivar en violencia en el mundo real.

Llamamiento a reforzar la protección de las mezquitas y los centros de la comunidad somalí

La filial de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas pidió a los cargos electos de ambos partidos de Estados Unidos que condenen públicamente las declaraciones de Trump y se posicionen contra el intento de culpabilizar a la comunidad de origen somalí.

El Consejo también solicitó a las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales que refuercen las medidas de seguridad en los alrededores de las mezquitas, los negocios de propiedad de estadounidenses de origen somalí y los centros comunitarios, que investiguen las posibles amenazas y que respondan con rapidez ante los delitos de odio.

En otra parte del comunicado, se pide a las mezquitas y a las organizaciones de la comunidad somalí que intensifiquen sus medidas de protección y que informen a las autoridades competentes de cualquier amenaza. El Consejo también subrayó el derecho legal de las personas a defenderse.

Énfasis en la igualdad de derechos de los estadounidenses de origen somalí

Para concluir, Hussein subrayó que los estadounidenses de origen somalí no son extranjeros, sino parte de la sociedad de Minnesota, y que deben gozar de la misma seguridad, dignidad y protección constitucional de las que disfrutan los demás ciudadanos de Estados Unidos.

Esta postura se produce en un momento en que el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas considera las recientes declaraciones de Trump parte de un proceso de culpabilización política de una comunidad inmigrante, y ha advertido de sus posibles consecuencias para la seguridad de los musulmanes y de los estadounidenses de origen somalí.