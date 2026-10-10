«No es de los nuestros»: la línea divisoria que el Imam ar-Rida (P) traza para el verdadero shií

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Imam ar-Rida (P) dijo: «شِیعَتُنا الْمُسَلِّمُونَ لِأمْرِنا الْآخِذُونَ بِقَولِنا، الْمُخالِفُونَ لِأعْدائِنا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذالِکَ فَلَیْسَ مِنّا.»; «Nuestros shiíes son aquellos que se someten a nuestro “mandato” (amr), se adhieren a nuestra “palabra” y se oponen a nuestros enemigos; quien no sea así, no es de los nuestros». [1]

Este hadiz luminoso ofrece una definición mínima y, al mismo tiempo, sumamente tajante del Shiísmo. Desde esta perspectiva, «shií» no es un título que se obtenga con meras pretensiones o con un amor vacío; es, más bien, una tríada compuesta por la sumisión al «mandato» de Ahlul Bayt (PB), la adhesión a su «palabra» y el trazado de fronteras con sus enemigos.

Sumisión al «mandato»

La raíz coránica de «شِیعَتُنا الْمُسَلِّمُونَ لِأمْرِنا»: el punto de partida es la sumisión. Someterse al «mandato» significa aceptar la wilaya (la autoridad y guía de los Imames, designada por Dios) y entregarse a la orden del Imam. El Sagrado Corán sitúa esta sumisión junto a la obediencia a Dios y al Mensajero: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ﴾; «Oh, vosotros que habéis creído, obedeced a Dios, y obedeced al Mensajero y a vuestros Ulu al-Amr (los depositarios de la autoridad)». [2] El término «Ulu al-Amr» designa precisamente a aquellos cuyo «mandato» el hadiz del Imam ar-Rida (P) presenta como criterio de la sumisión del shií.

Lo importante es que, en esta aleya, el verbo «obedeced» no se repite para los «Ulu al-Amr»; es decir, la obediencia a ellos se sitúa en la prolongación de la obediencia a Dios y al Mensajero, no en paralelo a ella. Que no se repita «obedeced» indica que ellos son meros ejecutores de los preceptos divinos y que, por sí mismos, no poseen independencia en la legislación. La sumisión al «mandato» del Imam es, en realidad, sumisión al mismo camino que Dios y el Mensajero han trazado.

Adhesión a la «palabra»: escuchar la hujja (la prueba concluyente de Dios para la humanidad)

«الآخِذُونَ بِقَولِنا»: el verdadero shií no es solo sumiso en la práctica, sino que toma la «palabra» de Ahlul Bayt (PB) y obra conforme a ella. Esta «adhesión a la palabra» tiene su raíz en una aleya sobre la que el Líder mártir, el ayatolá Sayyid Alí Jamenei, ha insistido en numerosas ocasiones: ﴿وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾; «Tomad lo que el Mensajero de Dios os ha traído y absteneos de aquello que os ha prohibido». [3]

El Allama Javadi Amoli, en su exégesis de esta aleya, afirma expresamente que el «ما» de «ما آتاکم» es absoluto y abarca los preceptos, las normas y las leyes, y no solo los bienes del botín. [4] El ayatolá Sayyid Alí Jamenei, al explicar el verdadero sentido del Shiísmo, no considera suficiente el amor: «El amor a Amir al-Mu’minin (P) es muy valioso... pero el amor por sí solo no basta; son necesarios el seguimiento y la obediencia. Nosotros, que en el mundo somos conocidos con el nombre de shiíes, hemos entendido así el sentido de shií: “الشّیعة من شایع علیّا”; debemos movernos tras él y perseguir sus objetivos». [5] Esta es precisamente la «adhesión a la palabra»; es decir, hacer de la palabra del Imam el criterio de la acción, y no solo amarlo en el corazón.

Oposición a los enemigos: una delimitación ineludible

«الْمُخالِفُونَ لِأعْدائِنا»: el tercer pilar es la delimitación de fronteras. Ser shií sin tomar postura ante los enemigos de Ahlul Bayt (PB) es imposible. El Sagrado Corán, al describir a los verdaderos creyentes, dice: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾; «Son severos con los incrédulos y compasivos entre sí». [6] Esta aleya traza un criterio doble: firmeza ante los enemigos de la verdad y misericordia entre la gente de fe. El ayatolá Sayyid Alí Jamenei, en unas declaraciones esclarecedoras sobre el Imam ar-Rida (P) y la Sira (conducta de Ahlul Bayt (PB)), subraya que esta oposición a los enemigos no significa enemistad con los seguidores de otras escuelas islámicas. Él enfatiza: «Estados Unidos, los sionistas y los arrogantes del mundo no sienten simpatía ni por los shiíes ni por los sunníes; son enemigos de ambos». [7] Por lo tanto, la «oposición a los enemigos» significa oponerse a quienes son enemigos del Corán y de Ahlul Bayt (PB) y buscan debilitar a la umma (la comunidad) islámica, y no enemistad con los hermanos musulmanes que difieren de nosotros en las ramas (furu‘, los preceptos secundarios de la jurisprudencia). El contenido del hadiz aparece también en otras fuentes narrativas con expresiones similares, lo que muestra el énfasis de los Imames en este criterio.

El Imam Muhammad al-Baqir (P) dijo también, al interpretar «Ulu al-Amr»: «إیّانا عنی خاصّة، أمَرَ جمیع المؤمنین إلی یوم القیامة بطاعتنا»; «Dios nos ha tenido a nosotros solamente en mente y ha ordenado a todos los creyentes, hasta el Día de la Resurrección, que nos obedezcan». [8]

Lo importante es que la «sumisión» en este hadiz difiere de la «obediencia ciega». La obediencia absoluta solo tiene sentido ante el infalible (ma‘sum), pues Dios jamás ordena obedecer a quien pueda pecar. El ayatolá Sayyid Alí Jamenei dice también al respecto: «La bondad de la obediencia a los allegados de Dios, al Profeta y a los Imames infalibles (PB) radica en que uno está seguro de que ellos son infalibles; lo que dicen y lo que ordenan, sin duda alguna, no se opone a nada que sea desobediencia al Creador, sino que es la obediencia misma al Creador». [9]

El Imam ar-Rida (P): la encarnación práctica de este hadiz

El Imam ar-Rida (P) fue la encarnación plena de esta tríada. El viaje forzoso de dicho Imam a Jorasán, aunque se produjo bajo la presión de al-Mamún, hizo que, gracias a su sumisión y su sabia gestión, la escuela de Ahlul Bayt (PB) saliera del aislamiento. El ayatolá Sayyid Alí Jamenei dice al respecto: «La escuela de Ahlul Bayt (PB), que tras el martirio del Señor de los Mártires (Sayyid al-Shuhada) (P) permanecía aislada y oprimida, salió del aislamiento a la luz de los resultados de aquel viaje, y los shiíes adquirieron un ánimo que logró preservar a los shiíes a lo largo de la historia». [10]

Lo brillante de la Sira (conducta del Imam ar-Rida (P)) es que dicho Imam, aun oponiéndose al aparato de opresión de al-Mamún, jamás traspasó los límites de la racionalidad y la unidad islámica. Las conversaciones científicas, los debates con sabios de distintas religiones y el trato sabio con los opositores muestran que «oponerse a los enemigos» no significa maldecir ni injuriar. El ayatolá Sayyid Alí Jamenei, subrayando esta misma Sira, dice: «El lugar para probar este tipo de asuntos está entre los entendidos, entre los especialistas y entre las élites. Además, la discusión en estos casos debe ser teológica y lógica; hablar mal, buscar defectos e injuriar... es ayudar a los enemigos del Islam». [11]

El criterio de «no es de los nuestros»

La parte final del hadiz es estremecedora: «فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذالِکَ فَلَیْسَ مِنّا»; quien no sea así, no es de los nuestros. Esta frase convierte el Shiísmo de una identidad hereditaria y emocional en un compromiso práctico. El ayatolá Sayyid Alí Jamenei, en una explicación profunda de este mismo sentido, dice: «Los únicos que son obedientes a Dios son nuestros Imames. Ellos llegaron a ser Imames solo mediante la obediencia a Dios... El Profeta dijo a la Excelencia Fátima al-Zahra (P): el parentesco familiar con nosotros no te servirá de nada ante Dios». [12] Estas palabras muestran que incluso las personas más cercanas a Ahlul Bayt (PB) se miden con el criterio de la sumisión y la obediencia.

Por lo tanto, el hadiz del Imam ar-Rida (P) traza una hoja de ruta triple para el verdadero shií: la sumisión ante el mandato, la adhesión a la palabra y la oposición a los enemigos. Estos no son tres caminos separados, sino los tres lados de una única verdad. Quien acepta el «mandato» del Imam pero abandona su «palabra» no se ha sometido de verdad. Quien acepta la «palabra» pero no tiene postura ante los enemigos no ha adherido de verdad. Y quien posee ambas cosas pero no se somete en la práctica al «mandato» sostiene una pretensión sin fundamento.

El ayatolá Sayyid Alí Jamenei, el Líder mártir, subrayando la Sira (conducta del Imam ar-Rida (P)) y la necesidad de explicar las enseñanzas de Ahlul Bayt (PB) «con un lenguaje actual y comprensible para el público no shií» [13], nos enseña que este hadiz sigue vivo hoy y es el criterio para medir las pretensiones del Shiísmo en el mundo tenso actual. Ser shií no es una pretensión; es sumisión, es adhesión y es una delimitación consciente de fronteras con los enemigos de la verdad.

Notas:

[1] Wasa’il al-Shi‘a, t. 18, p. 83, h. 28.

[2] El Sagrado Corán, sura An-Nisa, aleya 59.

[3] El Sagrado Corán, sura Al-Hashr, aleya 7.

[4] Javadi Amoli, Abdolá, Tafsir Tasnim, comentario a la aleya 7 de la sura Al-Hashr.

[5] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei, 16 de julio de 2008.

[6] El Sagrado Corán, sura Al-Fath, aleya 29.

[7] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei en el encuentro con los peregrinos del Santuario del Imam ar-Rida (P).

[8] Al-Kulayni, Muhammad ibn Yaqub, Al-Kafi, t. 1, capítulo «ما فرض الله عز وجل من طاعة الأئمة».

[9] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei, 23 de julio de 2013.

[10] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei en el encuentro con los peregrinos del Santuario del Imam ar-Rida (P).

[11] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei, 16 de julio de 2008.

[12] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei, 3 de julio de 2010.

[13] Declaraciones del ayatolá Sayyid Alí Jamenei, 16 de julio de 2008.

Firouzeh Deldari; investigadora, activista mediática y de redes sociales