“No me callará”: Ilhan Omar responde a Trump tras registro de su casa

La vivienda de la congresista Ilhan Omar en Washington D. C. fue objeto de una redada este lunes por parte de la unidad de investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron a CBS News tres fuentes familiarizadas con la investigación.

Esto se produce tras una oleada de ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump y sus aliados sobre la ciudadanía de la congresista nacida en Somalia.

En respuesta, Omar calificó el allanamiento de su domicilio por agentes federales, en el marco de una investigación criminal, como parte de una “campaña de desprestigio” e “intimidación política” impulsada por Trump y sus aliados.

“Que no quepa duda: este es un intento de atacar a los adversarios políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”, ha indicado en una publicación en X.

Según las fuentes, la investigación se centra en los documentos de inmigración de Omar. La investigación está encabezada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), con la asistencia del Departamento de Justicia.

A diferencia de las operaciones del ICE centradas en la deportación de inmigrantes, los agentes especiales de HSI llevan a cabo investigaciones penales y ejecutan órdenes federales de registro.

En un comunicado, el Departamento de Justicia confirmó que la unidad de investigación de HSI, ejecutó una orden de registro obtenida por el propio departamento y señaló que la operación formaba parte de “una investigación penal federal en curso”.

Omar, congresista demócrata por el estado de Minnesota, había sido blanco de los ataques verbales del presidente de Estados Unidos por sus críticas a las políticas de su administración.

La demócrata llegó al Congreso estadounidense en noviembre de 2018, junto a otras mujeres de color: Rashida Tlaib (de origen palestino), Alexandria Ocasio-Cortez (de origen puertorriqueño) y Ayanna Pressley (afroestadounidense), conocidas colectivamente como “el escuadrón” por ser críticas con las políticas racistas y migratorias de Trump.