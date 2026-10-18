Relectura de las últimas recomendaciones del Líder mártir; primera parte: ¡Prohibido prestar juramento de lealtad a Estados Unidos!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El mártir, gran ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), mantuvo 44 encuentros públicos y difundió mensajes en vídeo dirigidos al pueblo y a los responsables del sistema durante el año anterior a su martirio. En otras palabras, a lo largo de esos 12 meses, tuvo, en promedio, un encuentro público o difundió un mensaje en vídeo cada semana.

En 24 de esos encuentros y mensajes, se dirigió al público en general. En los demás participaron distintos grupos, entre ellos los miembros del gabinete, el presidente y los vicepresidentes del Poder Judicial, así como el presidente y los diputados del Parlamento, que se reunieron con él por separado en su condición de altos responsables de los tres poderes. Asimismo, se celebraron tres reuniones bajo la denominación general de «Reunión de los responsables del sistema». En otra ocasión, el ministro del Interior y los gobernadores provinciales se reunieron con él. Sobre esta base, puede afirmarse que, durante este período, las autoridades políticas, judiciales y administrativas del país recibieron las orientaciones del Líder de la Revolución.

Durante este período, el Líder también se reunió con personalidades de la Hauza en dos congresos diferentes, dedicados a rendir homenaje a Mirzá Naini y al gran ayatolá Milani. Además, mantuvo cuatro encuentros con personas involucradas en actividades relacionadas con el martirio y los mártires, entre ellas los organizadores de las conmemoraciones de los mártires Soleimani y Raisi, del congreso de los mártires de la provincia de Alborz y del congreso de los mártires socorristas. También se reunió por separado con los responsables del Hach, trabajadores, maestros, medallistas, escolares, universitarios, mujeres y jóvenes.

Una primera revisión de la lista de estos encuentros permite afirmar que estas reuniones, consideradas las últimas ocasiones en las que el Líder mártir se encontró con los responsables del sistema islámico y con distintos sectores de la población, le brindaron la oportunidad de transmitir sus últimas recomendaciones a sus destinatarios en los ámbitos de la dirección, la administración pública y la sociedad.

Un ejemplo de ello es la última súplica del Líder mártir por todos, pronunciada ocho días antes de su martirio, el primer día del bendito mes de Ramadán (19 de febrero de 2026), durante un encuentro con los recitadores del Sagrado Corán. En aquella ocasión, pidió a Dios que «todos estén congregados con el Corán» y que las actividades coránicas sigan creciendo:

«Si Dios quiere, que todos estos [recitadores] y todos ustedes estén siempre congregados con el Corán, si Dios quiere, y que, día tras día, este retoño coránico crezca más».

Otra de las recomendaciones del Líder mártir fue expresada desde una perspectiva fundamental y orientada al futuro. Tras su martirio, estas palabras se convirtieron en uno de los símbolos de la resistencia. En su último discurso público, pronunciado diez días antes de su martirio (17 de febrero de 2026), dijo:

«El pueblo de Irán conoce bien sus enseñanzas islámicas y shiíes; sabe lo que debe hacer. El Imam Huséin (P) dijo: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید; es decir, alguien como yo no presta juramento de lealtad a alguien como Yazid. El pueblo de Irán, en realidad, dice: un pueblo como el nuestro, con esta cultura, esta trayectoria y estas elevadas enseñanzas, no prestará juramento de lealtad a dirigentes como los corruptos que hoy están al frente en Estados Unidos».

En las próximas partes de este artículo se examinarán las últimas recomendaciones políticas, sociales, culturales, económicas e internacionales del Líder mártir de la Revolución Islámica, dirigidas al público en general y a las distintas organizaciones, instituciones y grupos, tanto dentro como fuera del país, durante el último año de su noble vida.

Sayyid Alí Asgar Hoseiní / Agencia de Noticias ABNA