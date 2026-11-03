Fuentes: EEUU lanza un ataque en Qeshm y dice que Irán disparó contra su caza

El diario The Wall Street Journal ha informado, citando a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, que los ataques se produjeron a primera hora de este martes y tenían como objetivo impedir que Irán atacara buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

EEUU se abstiene de reconocer públicamente el ataque

Por otra parte, otras fuentes oficiales han señalado a los medios de comunicación que los ataques fueron “limitados” y que no suponen el inicio de una ofensiva más amplia contra Irán.

Según Axios, un funcionario estadounidense ha afirmado que el ataque se produjo después de que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán disparara un misil contra un avión estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.

El funcionario estadounidense ha indicado que el Cuerpo de Guardianes de Irán ha atacado y disparado sistemáticamente contra aeronaves tripuladas y no tripuladas estadounidenses sobre el estrecho de Ormuz y en la zona durante las últimas semanas. Irán intentó atacar de nuevo un avión estadounidense, lo que provocó el ataque de Estados Unidos contra Qeshm para destruir el lanzador, ha agregado.

A diferencia de lo ocurrido en etapas anteriores del conflicto, Washington aún no ha hecho pública esta agresión.

Uno de los funcionarios ha explicado que Washington ha mantenido deliberadamente los recientes ataques en silencio para evitar dar la impresión de que se estaba preparando para reanudar su guerra contra Irán.

El Departamento de Guerra estadounidense (Pentágono) remitió consultas sobre el hecho al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho que su país no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato de este martes.

La impopular guerra con Irán y el impacto resultante en los precios de la gasolina en Estados Unidos y en otros sectores de la economía han supuesto un punto débil para los republicanos en su intento por mantener el control del Congreso.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance envió una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, Mohsen Rezai, quien señaló el sábado que el tono de la misiva ha cambiado por completo y es diferente al de la anterior carta del presidente estadounidense, algo que, según destacó, constituye una muestra de la autoridad y la victoria del pueblo iraní.

El lunes, Vance aseguró que las conversaciones con Irán han registrado “algunos avances” y que tanto él como el presidente Trump se sienten “bastante optimistas” ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado para resolver el conflicto antes de las elecciones de medio término en EE.UU.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, reiteró el lunes que Teherán está preparado tanto para la vía militar como para la diplomática. “Si optan por la diplomacia genuina, estamos dispuestos a dialogar. Pero si pretenden engañarnos y lanzar operaciones militares, se enfrentarán a una respuesta más amarga y severa que antes”, advirtió.

Aunque Teherán insiste en resolver el conflicto por vías diplomáticas, las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado que están preparadas para hacer frente a cualquier acto de agresión.



El sábado, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, resaltó que “toda amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, deberá recibir una respuesta inmediata y eficaz, sin limitaciones geográficas”.