Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En los últimos años se observa un fenómeno digno de atención entre las jóvenes con estudios, las universitarias e incluso las mujeres talabe (estudiantes de ciencias religiosas en las escuelas del seminario): el aumento del nivel de estudios y de conciencia de las mujeres ha ido acompañado, en algunos casos, de un menor deseo de casarse o de una actitud crítica hacia la vida en pareja. Por otra parte, algunos hombres tampoco consideran una ventaja, a la hora de elegir esposa, la formación superior de las mujeres, y en las reuniones de petición de mano llegamos a oír frases como: «¡Hasta aquí has estudiado, es suficiente!».

En un ambiente así, a veces se cuelga la etiqueta de feminista a las mujeres con estudios y, en particular, a las mujeres talabe, con el argumento de que se han vuelto sensibles a sus derechos, no ven el esfuerzo de los hombres y buscan privilegios en la vida conyugal. Pero ¿es realmente la cuestión que las mujeres se hayan vuelto feministas? ¿Ha alejado el aumento de la conciencia a las mujeres del matrimonio, o hay que buscar en otra parte la raíz de este cambio de actitud?

Para examinar esta cuestión no basta con atenerse a los juicios habituales; es preciso sentarse a escuchar a las mujeres y atender a su experiencia vivida.

De la clase a la experiencia de la vida: hallazgos de un estudio de campo

Este artículo es el fruto de un estudio de campo preliminar con la participación de 50 universitarias y talabe. En este estudio se dialogó con personas en situaciones de vida diversas, entre ellas jóvenes solteras y mujeres casadas, y se las examinó. La selección de las participantes se realizó sin intervención previa para orientar las respuestas, a fin de que fuera posible escuchar puntos de vista variados.

Lo importante es que, entre las personas estudiadas, había también mujeres casadas que estaban satisfechas con su vida conyugal y que consideraban a sus esposos compañeros, responsables y acordes con las expectativas éticas y religiosas. Por lo tanto, no se puede considerar que todos los matrimonios sean una experiencia amarga ni meter a todos los hombres en un mismo grupo.

Aun así, uno de los ejes más notables de las respuestas fue la distancia entre la imagen que las mujeres conocían sobre su lugar en el Islam y lo que observaban en algunas de sus experiencias familiares.

Cuando la conciencia religiosa genera nuevas preguntas

Uno de los aspectos dignos de reflexión de este estudio fue que algunas mujeres, en especial las que habían realizado más estudios religiosos e islámicos, se enfrentaban a una pregunta seria:

«Si el Islam otorga tanta dignidad y valor a la mujer, ¿por qué en algunas familias se trata a la mujer como a una mano de obra de servicio?».

En sus estudios, estas mujeres se habían encontrado con enseñanzas sobre el afecto, el respeto, el buen trato (husn al-muáshara), la preservación de la dignidad de la mujer y la responsabilidad del hombre en la familia; pero en la vida real a veces se topaban con expectativas completamente distintas.

Preguntaban: ¿por qué todas las responsabilidades del hogar, la crianza de los hijos, la atención a los asuntos de la familia e incluso el sosiego psicológico de los miembros de la familia han de recaer sobre los hombros de la mujer, y que estos esfuerzos no solo no se vean, sino que se consideren una obligación obvia que no necesita agradecimiento?

El problema de estas mujeres no era necesariamente oponerse al matrimonio o a los hombres, sino protestar contra un tipo de vida conyugal en el que las responsabilidades se reparten de forma unilateral y la dignidad de la mujer queda a la sombra de expectativas erróneas.

¿Por qué algunas mujeres consideran que la soltería es más digna?

Una de las afirmaciones dignas de reflexión entre algunas participantes fue esta:

«La honra que el Islam ha concedido a la mujer la siento más en mi época de soltera que en mi época de casada».

A primera vista, esta frase puede parecer extraña; pero cuando prestamos atención a la experiencia que hay detrás, adquiere un sentido más claro.

Una mujer que, durante su soltería, ha gozado de autonomía en la toma de decisiones, de oportunidades de estudio, de respeto familiar y de posibilidades de desarrollo personal puede encontrarse, tras el matrimonio, con unas circunstancias en las que una parte considerable de esas oportunidades queda limitada, sin recibir a cambio el afecto, el apoyo, el acompañamiento y la seguridad emocional correspondientes.

En tales circunstancias, es natural que se forme en su mente esta pregunta: ¿el matrimonio estaba destinado a ayudar a mi crecimiento o a convertirme en una persona que solo es responsable de cumplir las obligaciones de los demás?

Por supuesto, no hay que concluir de esta experiencia que ser soltera sea intrínsecamente más digno que ser casada. La cuestión principal es la calidad de la relación y el tipo de trato entre los cónyuges. Un matrimonio basado en el respeto y el acompañamiento puede propiciar el crecimiento y la serenidad de ambas partes.

¿Se han vuelto feministas las mujeres o se han puesto a la defensiva ante conductas indebidas?

Quizá una de las formas más sencillas de afrontar la protesta de las mujeres sea acusarlas de feminismo; pero ¿se considera feminista a toda mujer que desea respeto, participación en la toma de decisiones, que se vea su esfuerzo y que se le reconozcan sus derechos legales y conforme a la ley islámica?

Hay que distinguir entre reclamar los derechos legítimos de la mujer y adoptar una escuela de pensamiento.

La mujer que quiere que su esposo la haga partícipe de las decisiones importantes de la vida, que no ignore su esfuerzo, que no obstaculice su desarrollo científico y social y que la trate con respeto no está necesariamente enfrentándose al hombre.

De hecho, tales expectativas pueden definirse en el marco de las enseñanzas islámicas sobre el buen trato y el respeto de los derechos recíprocos de los cónyuges.

Por otra parte, no se deben pasar por alto las conductas indebidas que a veces se justifican en nombre de la religión. Cuando un hombre, apoyándose superficialmente en ciertos versículos, justifica su violencia, su desprecio o su afán de dominio, en realidad puede estar presentando una imagen distorsionada de la religión.

Por ejemplo, el versículo 34 de la sura An-Nisa (Las Mujeres) y la expresión «وَاضْرِبُوهُنَّ» se presentan a veces como licencia para la violencia doméstica, sin atender al conjunto de debates exegéticos y de fiqh (jurisprudencia islámica) ni a las condiciones y limitaciones planteadas al respecto. Sin embargo, de este versículo no se puede extraer licencia alguna para golpear, maltratar o humillar a las mujeres ni presentar como legítima, en nombre del Islam, una conducta violenta.

A la religión no se la debe juzgar por interpretaciones incompletas ni por los comportamientos personales de los individuos.

El Islam no considera a la mujer mano de obra gratuita del hogar

Uno de los asuntos a los que hay que prestar atención para conocer el lugar de la mujer en la familia es la cuestión de los derechos económicos y del valor de los servicios que la mujer presta en el ámbito familiar.

En el fiqh (jurisprudencia islámica), contrariamente a lo que se suele pensar, la realización de muchas de las labores domésticas y de los servicios que la mujer presta a su esposo y a su familia no se cuenta de manera absoluta entre sus obligaciones religiosas. En determinadas circunstancias y respetando las normas jurídicas, la mujer puede reclamar una remuneración por algunos de los servicios que realiza.

Esto demuestra que el Islam valora el trabajo y el esfuerzo de la mujer, y que sus servicios no deben considerarse algo carente de valor ni un derecho natural del hombre.

Por supuesto, esto no significa que la vida conyugal deba convertirse en una relación económica y calculadora; el objetivo es corregir una visión errónea: que el afecto y la colaboración de la mujer en el hogar no deben ser un pretexto para ignorar sus derechos y su esfuerzo.

La familia islámica se forma sobre la base del amor, la misericordia, la responsabilidad y el respeto de los derechos recíprocos; no sobre una explotación unilateral.

Hombres que pueden ser modelo de un matrimonio islámico

Junto a las experiencias amargas, no hay que ignorar a los hombres comprometidos y solidarios. Existen hombres que no solo no obstaculizan el desarrollo científico y social de su esposa, sino que le facilitan el camino del progreso.

De hecho, en la historia contemporánea y en la Sira (conducta) de los grandes personajes religiosos hay valiosos ejemplos de tales comportamientos.

La Sira (conducta del Noble Profeta) (PB) en el trato con sus esposas está llena de lecciones sobre tolerancia, afecto, respeto y participación en los asuntos de la familia. El estudio de esta Sira puede corregir la visión que los hombres tienen del lugar de la esposa.

La Sira (conducta) del Imam Jomeini (que Dios le tenga en su misericordia) en su trato con su esposa es también uno de los ejemplos dignos de estudio en materia de respeto, atención afectiva y observancia de la dignidad de la esposa. Los relatos transmitidos sobre su vida familiar pueden ser útiles para conocer este modelo.

Asimismo, la vida de algunos mártires, entre ellos el mártir Mostafá Alijani, es uno de los ejemplos en los que, mediante el estudio de relatos documentados de su vida familiar, se pueden examinar las dimensiones de la atención y el afecto en el trato a la esposa.

Estos modelos nos recuerdan que la religiosidad no se reduce a las prácticas de culto individuales ni a la presencia social; uno de los ámbitos más importantes para medir la ética y la fe de una persona es su conducta con las personas más cercanas de su vida.

El hombre que habla de la ética islámica en la sociedad, pero en casa trata a su esposa con desprecio, necesita revisar seriamente su comprensión y su práctica religiosas.

¿Por qué algunos hombres no acogen bien la formación superior de las mujeres?

Otro de los asuntos que cabe examinar es la actitud de algunos hombres hacia los estudios de su futura esposa.

Cuando en una reunión de petición de mano se le dice a una joven «hasta aquí has estudiado, es suficiente», hay que preguntarse de qué preocupación nace esa petición.

¿Es una preocupación por la diferencia cultural e intelectual? ¿Supone el hombre que la formación superior de la mujer amenaza su autoridad en la familia? ¿Teme el cambio de los roles tradicionales? ¿O han generado esa mentalidad en él experiencias negativas del pasado?

Por supuesto, no todo hombre que tiene dudas o preocupaciones sobre la continuación de los estudios de su futura esposa se opone necesariamente al desarrollo de la mujer. A veces las preocupaciones se refieren a cuestiones reales de la vida conyugal, a la situación económica o a la planificación del futuro.

Pero si los estudios de la mujer se consideran por sí mismos una amenaza para la posición del hombre, hay que reflexionar sobre esa actitud.

La búsqueda del conocimiento no debe ser una competencia para demostrar la superioridad de la mujer o del hombre. La mujer y el hombre pueden crecer juntos, aprender y aprovechar las capacidades del otro.

El matrimonio: ¿camino de crecimiento compartido o campo de desgaste unilateral?

Quizá la pregunta más importante que cabe plantear al final de este debate sea: ¿qué se supone que aporta el matrimonio a la vida de la mujer y del hombre?

Si el matrimonio significa la limitación de los talentos de una persona, el desconocimiento de sus necesidades afectivas, la imposición de responsabilidades desequilibradas y el desgaste paulatino de su personalidad, es natural que algunas personas sientan inquietud ante él.

Pero si el matrimonio se forma sobre el conocimiento mutuo, el afecto, la responsabilidad, el respeto y la colaboración, puede ser el cauce para el crecimiento espiritual, científico, afectivo y social de ambas partes.

No se debe esperar de la mujer que, para demostrar que es una buena esposa, renuncie a todos sus talentos y aspiraciones; del mismo modo que no se debe esperar del hombre que cargue él solo con todas las responsabilidades de la vida.

La familia no es un campo de competencia entre mujer y hombre; es un conjunto compartido cuyo éxito depende del acompañamiento de ambos.

El problema no es la mujer consciente; el problema es la distancia entre la creencia y la conducta

El examen de las experiencias planteadas en este estudio de campo resalta la posibilidad de que parte de la actitud crítica de las mujeres hacia el matrimonio no proceda de una oposición al principio de la familia, sino de la experiencia de la distancia entre las enseñanzas religiosas y algunas conductas habituales de la vida familiar.

Por supuesto, dado que la población estudiada se limita a 50 personas y que este estudio es preliminar, no se pueden generalizar sus resultados a todas las mujeres de la sociedad ni afirmar que el aumento de los estudios, por sí solo, provoque una disminución del deseo de casarse. Para demostrar tal relación son necesarias investigaciones más amplias y el examen de factores económicos, culturales, sociales y psicológicos.

Aun así, hay algo que no se puede ignorar: si una mujer, en sus estudios religiosos, toma conciencia de la dignidad, los derechos y la elevada posición de la mujer en el Islam, pero en la vida conyugal se encuentra con desprecio, desatención y desconocimiento de sus derechos, no se puede atribuir toda su protesta a la influencia del feminismo.

Quizá, en lugar de preguntarnos continuamente por qué han cambiado las mujeres, deberíamos preguntarnos qué ha ocurrido en algunas familias para que la mujer sienta tal distancia entre lo que ha aprendido del Islam y lo que vive en su vida.

Si hemos de hablar del tercer modelo de mujer, el hombre musulmán también debe mostrar en la vida familiar el tercer modelo de masculinidad: un hombre que ni teme el crecimiento de su esposa, ni considera el afecto una debilidad, ni confunde la responsabilidad con el afán de dominio.

El matrimonio debe suponer el crecimiento de ambas partes, no el sufrimiento de una y la caída moral de la otra.

Quizá hoy, más que nunca, necesitemos releer la Sira (conducta) del Noble Profeta (PB), de Ahl al-Bayt (PB) y de grandes hombres que demostraron que la verdadera religiosidad debe verse, antes que en cualquier otro lugar, en el trato del ser humano con su familia.

Autora: Fátima Purabbás, activista cultural y del ámbito digital

Nota final:

Tenga en cuenta que este estudio de campo ha sido limitado y se realizó a lo largo de 4 años, y trató de examinar a personas diferentes en situaciones diferentes.

Una de las razones de la soltería y de la falta de deseo de las jóvenes de casarse son las razones externas, como la economía u otras, que se examinaron de forma limitada porque la investigadora partió de la hipótesis de que las mujeres protestan por su posición en el hogar y frente a su esposo, y examinó esa posibilidad.