IUMS decreta el 22 de noviembre como día de apoyo a Al-Quds

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — A través de un comunicado, emitido el martes, la entidad religiosa con sede en Doha, capital de Qatar, instó a todo el mundo musulmán a salir a las calles el viernes, 22 de noviembre del presente para condenar la violación del régimen israelí a las santidades musulmanes en la ocupada Palestina. En su misiva, la IUMS reiteró que la judaización de la ciudad palestina de Al-Quds (Jerusalén), y sobre todo el sagrado monumento de Al-Aqsa va en contra de los normativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Además de advertir sobre los engaños del régimen de Tel Aviv en los llamados diálogos de paz, pidió a los palestinos que en ese día celebren una marcha masiva en la mezquita para expresar al mundo entero su rechazo a las políticas expansionistas israelíes, especialmente el plan de dividir Al-Aqsa, destinado a la construcción de una sinagoga en su recinto. A finales de octubre, la Fundación palestina Al-Aqsa, basándose en información filtrada del parlamento del régimen israelí, desveló que ese ente planea separar en partes Al-Aqsa, en Al-Quds, para construir una sinagoga en el lugar de esta Mezquita sagrada.© 2005-2013 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA.ir y el autor.