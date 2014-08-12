“El Régimen de Israel Continúa con Bombardeos sobre Gaza”

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Al menos tres personas fueron sacadas de los escombros de la Mezquita de Al Qassam, en el centro de la ciudad de Nusseirat, en Gaza, dijo el portavoz del Ministerio de Sanidad palestino, Ashraf al Qudra, en Twitter.

“Oímos una fuerte explosión y pedimos a los residentes que permanecieran alejados”, dijo Yud Irham, que vive cerca de la mezquita. Minutos después se oyeron otras dos fuertes explosiones.

Otros dos palestinos que circulaban en motocicleta en la misma área resultaron muertos también.

Por otro lado, dos mezquitas fueron bombardeadas, una en el área de Zeitun y otra en Yabaliya, en el norte, dijo el Ministerio del Interior palestino.

El Ejército israelí ha demolido completamente 60 mezquitas en Gaza durante sus ataques.

Derechos reservados © 2014 .Todos los derechos pertenecen a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P).