Ritos espirituales antes de la peregrinación al Imam ar-Rida (P)

Código de noticia: 1851305 fuente: Abna24

Para la peregrinación de honor ante el Imam ar-Rida (P), es recomendable que, antes de partir hacia el santuario, llevemos con nosotros un obsequio espiritual: recitar algunas invocaciones de bendición (salawat) o una sura del Corán en nombre de aquel Imam ar-Rida (P), y ofrecerlas a la Excelencia Fátima al-Zahra (P), al Imam Kazim (P) y a sus puros antepasados. Otra forma es que, en el momento de la peregrinación, transmitamos el saludo al Imam ar-Rida (P) en nombre del Imam del Tiempo (que Dios apresure su reaparición), y recordemos que el privilegio de esta peregrinación nos ha sido concedido por la gracia y el permiso del Dueño del Tiempo (que Dios apresure su reaparición).