Lecciones del Profeta (PBUH) sobre la interacción con los opositores: La misericordia como clave de la atracción espiritual

En entrevista con nuestro corresponsal, el Hojjat al-Islam Khanjani analizó la Sira (biografía) del Profeta del Islam (PBUH) y su metodología para atraer a quienes se oponían a su mensaje. Afirmó que, si bien influyeron diversos factores, el pilar fundamental que facilitó este acercamiento fue la profunda humanidad del Mensajero de Dios.

El docente citó la aleya 159 de la sura Al-Imran, donde el Corán señala: «¡Por la misericordia de Dios, fuiste indulgente con ellos! Si hubieras sido severo o de corazón duro, se habrían dispersado de tu alrededor». El investigador enfatizó que la severidad y la dureza solo consiguen alejar a las personas, mientras que el mandato divino al Profeta de perdonar y pedir perdón por quienes lo habían ofendido representa el nivel más sublime de tolerancia en la tradición islámica.

El día de la misericordia en La Meca

Un ejemplo emblemático de esta ética ocurrió durante la Conquista de La Meca. Cuando la ciudad fue tomada con un despliegue militar mínimo, algunos sugirieron que había llegado el momento de la venganza contra los Quraysh y los politeístas. Sin embargo, el Profeta (PBUH) transformó la narrativa con una postura sin precedentes: «Hoy es el día de la misericordia» (Al-yawm yawm al-marhama).

Ante el temor de sus antiguos enemigos, el Profeta (PBUH) pronunció la célebre frase: «Id, sois libres» (Idhhabu fa-antum al-tulaqa), otorgándoles un perdón absoluto. Khanjani subrayó que este gesto de generosidad, realizado desde la cima del poder, dejó estupefactos a sus antiguos adversarios, transformando la hostilidad de muchos de ellos en una adhesión sincera a la fe.

Un compromiso genuino con la guía humana

El investigador del seminario precisó que el Profeta no restringió su compasión a los creyentes, sino que fue «misericordia para todos los mundos» (Rahmatan lil-alamin), tal como reza la aleya 107 de la sura Al-Anbiya. Relató, a modo de ilustración, el caso del hombre judío que constantemente arrojaba basura sobre el Profeta. Al notar que el hombre no aparecía por varios días, el Mensajero de Dios fue a visitarlo personalmente, un gesto que conmovió tanto al hombre que terminó abrazando el Islam.

El Hojjat al-Islam Khanjani destacó que la preocupación del Profeta por la guía de la humanidad era profunda y sincera, no meramente formal. Mencionó la alusión coránica donde se advierte al Profeta que no debía «consumirse de dolor» por la incredulidad de los demás, evidenciando que su esfuerzo por atraer a las personas nacía de lo más profundo de su ser.

La omisión del pasado como herramienta de reconciliación

Uno de los aspectos más nobles de la metodología profética era su política de «borrón y cuenta nueva». Al aceptar a un nuevo converso, el Profeta (PBUH) nunca reprochaba sus acciones pasadas ni su historia de hostilidad contra el Islam. Trataba a cada individuo como si su historial estuviera limpio, una conducta que le valió la distinción divina: «Ciertamente, tienes un carácter excelso» (Wa innaka la-ala khuluqin azim).

Finalmente, el docente concluyó que, en la actualidad, si deseamos atraer a quienes no comparten nuestra fe o posturas, debemos emular esta ética. El acercamiento debe realizarse con un lenguaje suave y una benevolencia auténtica. Si los interlocutores perciben que nuestras acciones nacen de una preocupación genuina por su bienestar, y evitamos señalar constantemente sus errores o debilidades morales, la atracción hacia los valores éticos del Islam será un proceso natural y efectivo