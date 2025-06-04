La Fundación Humanitaria de Gaza cierra sus centros de ayuda mientras Israel intensifica bombardeos que dejan 18 muertos en Jan Yunis

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA),La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) anunció el cierre temporal de sus centros de distribución para llevar a cabo trabajos de modernización y reorganización, advirtiendo que el acceso está prohibido durante este proceso.

Avichay Adraee, portavoz en árabe del Ejército israelí, apoyó esta decisión y calificó las carreteras hacia estos centros como zonas de combate, restringiendo aún más el acceso de la población a la ayuda.

Este cierre se da en un contexto de creciente desesperación entre la población civil gazatí, que enfrenta serias dificultades para obtener ayuda humanitaria ante una situación de bloqueo y bombardeos continuos.

En este marco, el Ejército israelí lanzó un ataque con drones contra varias tiendas de campaña en el interior de la escuela Al Hanaui, en Jan Yunis, donde miles de desplazados buscan refugio. El bombardeo dejó al menos 18 palestinos muertos, sumándose a las decenas de víctimas fatales registradas en días previos cerca de centros de ayuda.

Fuentes médicas palestinas señalaron la presencia masiva de civiles desplazados en la escuela, hecho que subraya la gravedad del impacto de estas operaciones militares sobre la población más vulnerable.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido una investigación inmediata e independiente, en un contexto donde las condiciones humanitarias empeoran y la población civil sigue pagando el precio más alto del conflicto.

La Fundación Humanitaria para Gaza ha expresado su intención de reanudar la distribución de ayuda, pero la persistente inseguridad en la zona continúa limitando el acceso a recursos esenciales para miles de personas.