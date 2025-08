Carta de amor y lealtad de estudiantes y pueblo de Pakistán al Líder de la Revolución de Irán: "Estamos con usted hasta la destrucción del sionismo"

Según la agencia de noticias Ahlul Bait (ABNA), un grupo de estudiantes y musulmanes de Pakistán ha dirigido una carta cargada de respeto, amor y compromiso al Líder Supremo de la Revolución Islámica, agradeciéndole su liderazgo en la defensa de los oprimidos del mundo, su firmeza frente al imperialismo y su compromiso con la comunidad islámica. En esta misiva, los firmantes se han comprometido a continuar en el camino de la resistencia hasta la completa destrucción del régimen sionista.

El texto de la carta es el siguiente:

¡Oh gran líder de los musulmanes y los libres del mundo, Ayatolá Seyed Alí Hoseiní Jamenéi!

¡Oh modelo de sinceridad y devoción, oh combatiente en el camino de Dios, oh defensor de los oprimidos del mundo, oh padre de los mártires y los luchadores! Reciba de nosotros un saludo sincero y una devoción sin límites.

Desde Pakistán, país islámico, sus seguidores, reunidos bajo su bandera, responden con un "labbayk" a sus órdenes, oran por su salud, se postran en agradecimiento por sus éxitos y derraman lágrimas por el martirio de sus compañeros. ¡Que la paz sea con usted!

Paz sobre usted, que en cada rincón del mundo donde se ha cometido una injusticia, no solo ha alzado una voz firme en defensa de los oprimidos, sino que también los ha acompañado con acciones concretas, ya sea en Palestina, Cachemira, Líbano, Siria, Yemen, Irak o cualquier otro lugar.

Paz sobre usted, que con su visión y sabiduría ha frustrado siempre los planes malévolos de las potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos y el régimen sionista, mientras muchos líderes mundiales han sucumbido al poder de estas fuerzas o han guardado silencio a cambio de intereses propios.

Hoy, gracias a la resistencia de los oprimidos, la sangre de los mártires y su liderazgo sabio, el verdadero rostro de Estados Unidos e Israel es evidente para cualquier persona libre. Las manifestaciones y marchas globales en apoyo a Palestina son prueba de que el discurso de estos regímenes opresores ha fracasado.

En Pakistán, musulmanes chiíes y suníes, plenamente unidos, han organizado grandes manifestaciones contra los crímenes del régimen sionista en Gaza, Líbano, Yemen e Irán, desde Gilgit hasta Karachi, y, siguiendo su liderazgo sabio, continuarán esta lucha hasta la completa destrucción del sionismo.

¡Oh líder amado!

A pesar de la pérdida de valiosos compañeros, usted ha resistido con valentía frente a las potencias mundiales y nos ha enseñado el coraje y la perseverancia.

¡Oh esperanza de los oprimidos del mundo!

Nosotros, el pueblo de Pakistán, nos comprometemos junto a usted y los mártires a permanecer siempre al lado de los oprimidos y a resistir los planes nefastos del régimen sionista y sus aliados, incluso si debemos derramar hasta la última gota de nuestra sangre en este camino.

¡Oh aquel cuya liderazgo es un testimonio vivo de la promesa divina y una señal de Su poder!

Sus ejércitos en Palestina, Líbano, Yemen e Irán han sacrificado sus vidas por la causa de Dios, han afirmado sus pasos en la tierra y han abierto sus ojos al sufrimiento de los oprimidos.

Nosotros, el pueblo de Pakistán, rendimos homenaje a estos mártires y nos comprometemos a continuar su camino. Que Dios Todopoderoso, a través de los combatientes del Islam, conceda la victoria a los creyentes y la humillación a los enemigos del Islam.

Que la paz y la misericordia divina sean con usted.

De parte de los estudiantes y el valiente pueblo de la República Islámica de Pakistán