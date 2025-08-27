El llamado a las comunidades palestinas en América Latina

Hoy, sin embargo, el desafío se intensifica. A las comunidades palestinas en América Latina se les pide algo más que la conservación de tradiciones y la nostalgia por la patria perdida. Se les exige unidad política y cultural para contrarrestar la narrativa dominante del sionismo, organización sólida para incidir en la vida política y mediática de los países de residencia, y sobre todo, un compromiso activo con la resistencia en todas sus dimensiones: cultural, diplomática, social y académica.



El llamado es claro: no basta con actos conmemorativos aislados ni con mantener las costumbres. El tiempo actual demanda elevar la voz frente a los parlamentos, construir redes de incidencia en universidades, en la prensa y en las organizaciones sociales. También implica tender puentes con otras causas latinoamericanas de dignidad y soberanía, para tejer una agenda común que denuncie el colonialismo y defienda el derecho de los pueblos a existir libres.

El sionismo avanza no solo en Palestina, sino también en la construcción de poder mediático y político global. Frente a ello, las comunidades palestinas en América Latina tienen la misión de rescatar la verdad histórica, de recordar que Palestina no es una causa extranjera, sino una lucha universal por la justicia.

Lo que se pide es mucho, pero es también una oportunidad: que la diáspora se convierta en un motor de conciencia y en una voz firme que acompañe a la resistencia en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén. Que no se limite a observar, sino que actúe como embajadora de un pueblo que, pese a todo, no ha dejado de existir ni de luchar.

Fuente: Editorial de la Unión Palestina de América Latina - UPAL.