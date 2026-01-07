Nueva York honra las contribuciones musulmanas durante el Mes del Patrimonio Musulmán Estadounidense

Un líder religioso local afirma que se trata de un reconocimiento importante para la comunidad musulmana.

El presidente del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes del Oeste de Nueva York, Khalid Qazi, señaló que la proclamación aporta un reconocimiento positivo a la comunidad musulmana.

«Eventos como este nos acercan aún más, y existe un reconocimiento unificado del Mes del Patrimonio Musulmán del que la gente se siente orgullosa», afirmó. «Y como mencionó la gobernadora Hochul, Nueva York sigue siendo un faro de esperanza y tolerancia, y celebra la diversidad de su población musulmana».

Como parte de la designación, una directiva de Hochul ordenó que 16 monumentos históricos de todo Nueva York, incluidas las cataratas del Niágara, se iluminaran de color verde el 2 de enero.

«Fue una forma muy significativa y muy visible de reconocer, en nombre de la gobernadora y del estado, el Mes del Patrimonio. Estamos agradecidos a la gobernadora Kathy Hochul por esta proclamación y este reconocimiento», concluyó.