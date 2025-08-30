Martirio del primer ministro de Yemen en un ataque del régimen israelí en Saná / Última situación de los ministros y acompañantes

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), la Oficina del Primer Ministro del Gobierno de Cambio y Reconstrucción de Yemen en Saná emitió un comunicado anunciando el martirio del Primer Ministro junto con varios ministros en un ataque perpetrado el pasado jueves por el régimen israelí.

En el comunicado se indicó: “Anunciamos el martirio del luchador Ahmad Ghalib al-Rahwi, Primer Ministro del Gobierno de Cambio y Reconstrucción, junto con varios ministros que lo acompañaban en el ataque del pasado jueves. En este ataque, varios otros ministros resultaron heridos, algunos con lesiones de gravedad media y otros en estado peligroso, quienes se encuentran bajo vigilancia médica”.