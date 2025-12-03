Petro lanza advertencia a Trump sobre la soberanía de Colombia

Petro advirtió el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que cualquier acción que vulnere la soberanía de Colombia será considerada una declaración de “guerra”, en referencia a las declaraciones del republicano sobre operativos antinarcóticos en tierra que podrían afectar tanto a Venezuela como a Colombia.

En respuesta a las recientes declaraciones de Trump, Petro indicó en una publicación en su cuenta de X que, “atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

En otro momento de su alocución, el mandatario colombiano destacó que “sin misiles he destruido en mi Gobierno, 18,400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen: un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar”.

A su vez, Trump anunció que intensificará los operativos antidrogas, incluyendo acciones terrestres.

“Vamos a empezar a llevarlos a cabo también en tierra. Ya saben, en tierra es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven los malos. Y también vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó el magnate republicano ante los medios.

Adelantó que “cualquiera” que fabrique y venda drogas a EE. UU. podría ser blanco de ataques, incluso dentro de Colombia y Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, está fabricando cocaína… Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo a nuestro país está sujeto a ataque. No necesariamente solo Venezuela”, remarcó el representante de la Casa Blanca.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia emitió un comunicado expresando su "profunda preocupación" por las declaraciones de Trump y reafirmando su compromiso con una estrategia antidrogas basada en evidencia, derechos humanos, salud pública y responsabilidad compartida.

Colombia rechazó “de manera categórica cualquier amenaza de agresión externa” que ponga en riesgo su soberanía, integridad territorial y dignidad nacional, y subrayó su adhesión al derecho internacional y a la paz.

Este es un nuevo episodio de tensión diplomática entre Bogotá y Washington desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025. Colombia ha confrontado a Estados Unidos debido a sus nuevas políticas migratorias y la lucha antidrogas.

De igual manera, Bogotá ha rechazado sistemáticamente la política de Washington contra Caracas y el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, iniciado el pasado agosto.

Desde esa fecha, Estados Unidos ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10,000 militares en el Caribe bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico.

Previamente, Colombia ha señalado que EE.UU. utiliza el narcotráfico para sus intereses petroleros y ha propuesto una lucha antidroga conjunta.