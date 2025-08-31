  1. página de inicio
El Imam Jameneí enfatiza la implementación del acuerdo estratégico entre Irán y China

31 agosto 2025 - 15:07
Código para noticias: 1722290
fuente: mehr
De manera simultánea a la visita del presidente Pezeshkian a China, la cuenta en X del Líder de la Revolución Islámica subrayó la necesidad de implementar el acuerdo estratégico entre Irán y China.

La Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) informó que, de manera simultánea a la visita del presidente Masud Pezeshkian a China, la cuenta en X del Líder de la Revolución Islámica subrayó la necesidad de implementar el acuerdo estratégico entre Irán y China.

En el mensaje publicado en las cuentas en persa y en chino del ayatolá Seyyed Ali Jameneí se señala:

«Irán y China, con una historia milenaria de civilización a ambos lados de Asia, tienen la capacidad de generar una transformación en el escenario regional y global. La implementación plena de todos los aspectos del acuerdo estratégico allana este camino».

El pronunciamiento coincide con la partida del presidente de la República Islámica de Irán hacia China, el domingo, para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

