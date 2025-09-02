Asociación global de expertos: Israel comete genocidio en Gaza

La Asociación Internacional de Investigadores del Genocidio (IAGS), la mayor organización académica mundial en el ámbito de los estudios sobre genocidio, aprobó el domingo 1 de septiembre de 2025 una resolución que establece que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición jurídica de genocidio establecida en el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas de 1948. La resolución fue respaldada por el 86% de los 500 miembros de la asociación.

Melanie O’Brien, presidenta de la IAGS y profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Australia Occidental, declaró a Reuters: “Esta es una declaración definitiva de los expertos en el campo de los estudios sobre genocidio de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio”. Añadió: “No hay justificación para cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, ni siquiera en nombre de la autodefensa”.

La resolución de tres páginas acusa a Israel de cometer actos como ataques deliberados contra civiles, incluidos niños, provocar hambruna, privar a la población de ayuda humanitaria, agua, combustible y otros elementos esenciales, violencia sexual y desplazamiento forzado de la población. También condena el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que causó 1200 muertos y el secuestro de 251 personas, como un crimen internacional.

Israel también se defiende actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya contra una acusación de genocidio presentada por Sudáfrica, respaldada por países como Colombia, México, Chile, España y Palestina.

Desde el inicio del ataque de Israel a Gaza en octubre de 2023, más de 63.557 palestinos han muerto y 160.660 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que indica que la mitad de las víctimas son mujeres y niños. Además, la mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez y vastas áreas del territorio han sido devastadas. Un informe global sobre el hambre respaldado por la ONU confirmó que algunas zonas de Gaza enfrentan una hambruna causada por las restricciones de Israel a la entrada de alimentos y ayuda médica.

Sergey Vasiliev, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Abierta de los Países Bajos, dijo a Reuters que “esta evaluación jurídica se ha convertido en la corriente principal entre los académicos, especialmente en el ámbito de los estudios sobre genocidio”. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos israelíes como B’Tselem también han calificado las acciones de Israel como genocidio.

Mientras tanto, el domingo 1 de septiembre, Israel avanzó con tanques y ataques aéreos en la ciudad de Gaza, matando al menos a 19 personas y declarando la ciudad como “zona de combate”. Según testigos, las fuerzas israelíes detonaron vehículos bomba en el barrio de Sheikh Radwan, destruyendo casas y desplazando a más familias. El Ministerio de Salud de Gaza informó que en las últimas 24 horas, 98 palestinos, incluidos 9 por hambre, murieron, entre ellos 3 niños.