«El "Gran Israel" no se materializará / El reconocimiento de Palestina por parte de Europa es un gesto diplomático»

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA): El tema de la operación militar del régimen sionista contra Gaza, la ilusión de los líderes de este régimen por un «Gran Israel», la declaración de algunos países europeos sobre su decisión de reconocer al Estado de Palestina y las pretensiones de Israel de imponer soberanía sobre Cisjordania son algunos de los desarrollos más significativos recientes en el caso palestino, que han generado preguntas y ambigüedades sobre el futuro de este asunto y el destino del pueblo palestino. En este contexto, el profesor Paul Pillar, exmiembro del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, respondió a las preguntas planteadas por un periodista de ABNA. Actualmente, es miembro no residente del Instituto Quincy y miembro senior no residente del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown.

ABNA: ¿Qué consecuencias tendrá la operación militar contra Gaza para Israel y cuál será el destino del pueblo de Gaza, que se niega a abandonar su tierra? La operación militar de Israel en Gaza, junto con la reducción de la ayuda que ha provocado un hambre generalizada, ha hecho que Israel sea cada vez más odiado. El cambio en la opinión pública contra Israel en países que tradicionalmente han sido fuertes partidarios de Israel, especialmente Estados Unidos y Alemania, ha sido notable en los últimos dos años. En Gaza, la continuación de las operaciones militares israelíes no traerá más paz ni seguridad. Por el contrario, independientemente de si Hamás continúa operando como una fuerza organizada, es probable que la resistencia armada por parte de los palestinos enfurecidos persista. El pueblo de Gaza no abandonará su tierra, aunque experimentará aún más sufrimiento del que ha soportado en los últimos dos años.

ABNA: ¿Se materializará la decisión de los países europeos de reconocer al Estado de Palestina bajo la presión de Estados Unidos e Israel? Algunos gobiernos que han hecho declaraciones sobre el reconocimiento del Estado de Palestina han condicionado tal acción a los eventos y desarrollos futuros en Gaza. Por lo tanto, si, por ejemplo, Estados Unidos puede afirmar que se han logrado avances hacia un alto el fuego, es posible que algunos de estos gobiernos retrocedan en el tema del reconocimiento. Hay que recordar que la promesa de reconocer a Palestina seguirá siendo un gesto diplomático y no se acercará a la realidad de formar un Estado palestino mientras Israel mantenga el control sobre los territorios palestinos.

ABNA: ¿Por qué Estados Unidos se negó a emitir visas a los líderes de la Autoridad Palestina? El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado desde hace tiempo una postura anti-palestina en apoyo al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La negativa a emitir visas a los líderes de la Autoridad Palestina, sin duda, responde a la intención de algunos miembros de las Naciones Unidas de aprovechar la sesión de la Asamblea General como una oportunidad para reconocer al Estado de Palestina.

ABNA: ¿Cuál es el propósito de las recientes afirmaciones de los líderes israelíes sobre imponer soberanía en Cisjordania? ¿Están buscando, en general, destruir por completo la causa palestina? ¿Se materializarán estas afirmaciones? Algunos extremistas israelíes, especialmente Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, han hablado con total claridad sobre su intención de hacer todo lo posible para que la formación de un futuro Estado palestino sea imposible. La base de este esfuerzo está relacionada con la construcción de más asentamientos israelíes en los territorios ocupados, pero la declaración de soberanía también será satisfactoria para los derechistas israelíes como la realización de parte del sueño de larga data de un «Gran Israel». Sin embargo, otros miembros del gobierno israelí podrían calcular que declarar oficialmente la soberanía sobre Cisjordania no aportará nada. Israel ya ejerce de facto la soberanía sobre Cisjordania, y la anexión formal de estos territorios solo generará más preguntas a nivel internacional sobre por qué no se otorgan plenos derechos políticos a todas las personas que viven en esos territorios.

ABNA: ¿Cómo evalúa el plan de Netanyahu para un «Gran Israel» y la ocupación de países árabes? Israel tiene habilidad para destruir e intimidar a las personas mediante el uso de la fuerza y el poder armado, pero esto no equivale a una verdadera hegemonía en una esfera regional con intereses. Todavía existirá una alta desconfianza hacia Israel en la región, y se realizarán esfuerzos para formar alianzas en su contra, pero en cuanto a la ocupación de países árabes, diría que se limitará a los territorios palestinos y a partes de Siria y Líbano.