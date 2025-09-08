Canciller iraní: el Corán promueve la armonía interreligiosa y la amistad global

Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA): El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el Sagrado Corán busca establecer la unidad sobre las bases comunes de las religiones divinas y promover la amistad entre los pueblos.

Durante una ceremonia celebrada la noche del domingo para conmemorar el aniversario del nacimiento del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él y su familia), Araghchi señaló: «Esta noche nos hemos reunido con corazones llenos de amor y respeto para honrar el nacimiento del Profeta de la Misericordia para todos los mundos».

El ministro destacó que esta conmemoración no es solo una ocasión histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el mensaje eterno de bondad, paz, amistad y humanidad que el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) trajo a la humanidad.

Araghchi recordó que en junio de 2025, en Estambul, los ministros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) aprobaron por iniciativa de la República Islámica de Irán la conmemoración del año 1447 de la Hégira como el año en honor al 1500º aniversario del nacimiento del Gran Profeta del Islam.

«Esta ocasión demuestra la base de la unidad de los musulmanes del mundo, sustentada en el afecto y el amor hacia el Profeta», subrayó.

El respetado Profeta del Islam, descrito en el Corán como “el modelo excelente” y “misericordia para todos los mundos”, insistió siempre en las virtudes morales, el amor a la humanidad, la justicia, el perdón y la convivencia pacífica, añadió.

En relación con la solidaridad de los musulmanes en torno al Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), Araghchi enfatizó que no se puede pasar por alto al pueblo oprimido e indefenso de Palestina y Gaza, ni dejar de luchar por su liberación; un pueblo que hoy es blanco de crímenes y agresiones masivas por parte del régimen israelí y que, a la vista del mundo, sufre genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica perpetrados por Israel.

«Hoy, las enseñanzas del Profeta de la Misericordia nos llaman a ser el apoyo y la voz de los oprimidos, a oponernos a los injustos y a los agresores, y a no permanecer en silencio ante la opresión», concluyó.

