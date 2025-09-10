El jefe del poder judicial de Irán condena el ataque del régimen israelí contra Hamás en Qatar

Hojjatoleslam Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del Poder Judicial de la República Islámica de Irán, condenó enérgicamente el ataque del régimen israelí contra Hamás en Qatar el martes, considerándolo un claro ejemplo del desprecio del régimen por las leyes.

Durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Unidad de Grupos Étnicos y Religiones, titulada "La unidad de las religiones, clave para un Irán poderoso", celebrada en Gorgan, provincia de Golestán, el Hojjatoleslam Gholamhossein Mohseni Ejei declaró:

"Si los profetas divinos estuvieran hoy aquí, no permanecerían en silencio ante las masacres y genocidios cometidos por los sionistas."

Ejei se refirió al ataque reciente del régimen sionista contra los líderes de Hamás en Doha, señalando:

"Este crimen es un ejemplo del desprecio de los sionistas por las leyes internacionales y los valores humanos, quienes cometen las peores atrocidades bajo la falsa justificación de defender los derechos humanos."

El régimen israelí informó que sus aviones de combate llevaron a cabo agresiones aéreas contra la dirección de Hamás en Doha.

El canal mediático israelí 'Kann' señaló que la operación terrorista en Doha se realizó con la asistencia de inteligencia de Estados Unidos.

Según informes de medios, fuentes de Hamás indicaron que los líderes de la organización sobrevivieron a los ataques.